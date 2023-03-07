Survivor 2023... ÜNLÜLER TAKIMI EKSİLMEYE DEVAM EDİYOR!

Survivor 2023'de bu hafta tüm eleme adayları, 3 dokunulmazlık oyununun hepsini kaybeden Ünlüler Takımı'ndan çıktı.

BU HAFTANIN SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Survivor 2023'de perşembe akşamı dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler Takımı'ndan 1. eleme adayı Barış seçilmişti.

Survivor 2023'de 4 Mart Cumartesi akşamı dokunulmazlık oyunun ikinci kez kaybeden Ünlüler Takımı'ndan eleme potasına giren ikinci isim Murat olmuştu.

Üçüncü dokunulmazlık oyunun da Ünlüler Takımı kaybedince Ada Konseyi'nde en fazla oyu alan Buse 3. eleme adayı olurken, haftanın performans birincisi Nefise tarafından seçilen Aysu 4. eleme adayı olarak potaya gönderildi.

Böylece Ünlüler Takımı Barış, Murat, Buse ve Aysu olmak üzere 4 eleme adayı çıkardı.

Barış, Murat, Buse ve Aysu'nun arasında en az SMS oyu alan Aysu adaya veda eden isim oldu.