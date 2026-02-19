Haberler

Sıla Türkoğlu'nun reklam çekiminden kazandığı ücret şaşırttı

Sıla Türkoğlu'nun reklam çekiminden kazandığı ücret şaşırttı Haber Videosunu İzle
Sıla Türkoğlu'nun reklam çekiminden kazandığı ücret şaşırttı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni yüzü olduğu bir diş macunu markasının yaklaşık 8 saat süren reklam çekiminden 15 milyon TL kazandı. Kazandığı ücretle adeta dudak uçuklattı.

  • Sıla Türkoğlu, bir diş macunu markası için yaklaşık 8 saat süren reklam çekiminden 15 milyon TL ücret aldı.
  • Sıla Türkoğlu, reklam filmiyle ilgili olarak 'Herkese özgürce gülümsemeleri için ilham vermek istedim' dedi.

Kızılcık Şerbeti dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, bu kez rol aldığı reklam filmiyle gündeme geldi.

Posta'nın haberine göre; Yeni projesi öncesinde bir diş macunu markasıyla anlaşma yapan Türkoğlu'nun, yaklaşık 8 saat süren çekimler karşılığında 15 milyon TL aldığı iddia edildi.

Sıla Türkoğlu'nun reklam çekiminden kazandığı ücret şaşırttı

Kısa sürede tamamlanan çekimden elde ettiği belirtilen ücret, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi.

'İLHAM VERMEK İSTEDİM'

Yeni reklam filmi hakkında konuşan Sıla Türkoğlu "Herkese özgürce gülümsemeleri için ilham vermek istedim" ifadelerini kullandı.

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar

Dünyayı tedirgin eden görüntünün ardından bir de tarih verildi
Suç örgütlerine bilgi sızdırmışlar! 9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda polis gözaltına alınıyor
Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim

Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDoğrucu davut:

Şimşek vergiye bak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Yüksel:

15 milyon; nüfusun%80 inin hayal bile etmediği para. Acaba bu paranın vergisi veriliyor mu?Bide 8 saatte.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akılalmaz olay! Polis polise test yaptı, çıkan sonuç ülkede gündem yarattı

Polis polise test yaptı, çıkan sonuç ülkede gündem yarattı
2 gün önce gözaltına alınan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme

2 gün önce gözaltına alınan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Survivor'da skandal: Set çalışanının yemekleri çalındı

Survivor'da yaşanan skandalı değerlendirdi
Taraftarlar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ı bekleyen zorlu süreç

Galatasaray çok zor bir sürece girdi
Ünlü isim 'Atatürk: Entelektüel Biyografi' kitabını satın aldı

Satın aldığı kitabı görenler çok şaşırdı
Akılalmaz olay! Polis polise test yaptı, çıkan sonuç ülkede gündem yarattı

Polis polise test yaptı, çıkan sonuç ülkede gündem yarattı
2 gün önce gözaltına alınan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme

2 gün önce gözaltına alınan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Ronaldo'nun eski sevgilisinden yıllar sonra gelen itiraf: Bana çok para teklif edildi

Dünya yıldızının eski sevgilisinden yıllar sonra gelen itiraf: Bana...