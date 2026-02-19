Sıla Türkoğlu'nun reklam çekiminden kazandığı ücret şaşırttı
Oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni yüzü olduğu bir diş macunu markasının yaklaşık 8 saat süren reklam çekiminden 15 milyon TL kazandı. Kazandığı ücretle adeta dudak uçuklattı.
- Sıla Türkoğlu, reklam filmiyle ilgili olarak 'Herkese özgürce gülümsemeleri için ilham vermek istedim' dedi.
Kızılcık Şerbeti dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, bu kez rol aldığı reklam filmiyle gündeme geldi.
Posta'nın haberine göre; Yeni projesi öncesinde bir diş macunu markasıyla anlaşma yapan Türkoğlu'nun, yaklaşık 8 saat süren çekimler karşılığında 15 milyon TL aldığı iddia edildi.
Kısa sürede tamamlanan çekimden elde ettiği belirtilen ücret, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi.
'İLHAM VERMEK İSTEDİM'
Yeni reklam filmi hakkında konuşan Sıla Türkoğlu "Herkese özgürce gülümsemeleri için ilham vermek istedim" ifadelerini kullandı.