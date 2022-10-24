Seren Serengil'den samimi itiraflar! Hem hastalığını hem evliliklerini anlattı

Gündeme dair yaptığı dobra yorumlarıyla adından sıkça söz ettiren Seren Serengil, Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un sorularını yanıtladı. Çok küçük yaşta anne ve babasının ayrıldığını söyleyen ünlü isim, sevgisiz geçen çocukluğunu, çocuk sahibi olma isteğini, şöhreti nasıl yakaladığını ve en büyük pişmanlıklarını anlattı.

Seren Serengil, Av. Bedia Teymur'un "Sevgi yalnızca bir tarafın fedakarlığıyla oluşabilen bir şey mi?", "Babanızın şöhreti kariyerinizi nasıl etkiledi?", "Magazin yorumculuğuna nasıl başladınız?", "Hastalık süreci nasıl başladı ve hikayesi nedir?", "Sevmediğiniz bir huyunuz var mı?" ve "Hayatta örnek aldığınız kimler vardı?" sorularını yanıtladı.