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Seren Serengil'den samimi itiraflar! Hem hastalığını hem evliliklerini anlattı

Magazin Haberleri

Haberler.com'un YouTube stüdyosuna konuk olarak Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un sorularını yanıtlayan Seren Serengil, çocukluğundan, ailesi yaşantısından, evliliklerinden ve hastalığından bahsetti.

Gündeme dair yaptığı dobra yorumlarıyla adından sıkça söz ettiren Seren Serengil, Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un sorularını yanıtladı. Çok küçük yaşta anne ve babasının ayrıldığını söyleyen ünlü isim, sevgisiz geçen çocukluğunu, çocuk sahibi olma isteğini, şöhreti nasıl yakaladığını ve en büyük pişmanlıklarını anlattı.

Seren Serengil, Av. Bedia Teymur'un "Sevgi yalnızca bir tarafın fedakarlığıyla oluşabilen bir şey mi?", "Babanızın şöhreti kariyerinizi nasıl etkiledi?", "Magazin yorumculuğuna nasıl başladınız?", "Hastalık süreci nasıl başladı ve hikayesi nedir?", "Sevmediğiniz bir huyunuz var mı?" ve "Hayatta örnek aldığınız kimler vardı?" sorularını yanıtladı.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

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