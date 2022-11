Müzisyen Theozge, 'Beni en üzen şarkım' dediği yeni şarkısını yayınladı

Genç neslin başarılı ve çok takip edilen isimlerinden müzisyenlerinden Theozge, kendini bulduğunu söylediği ''Making Up All Night'' isimli yeni şarkısını dinleyicilerin beğenisine sundu. Şarkısıyla ilgili konuşan müzisyen, "Bu şarkı benim için çok farklı bir yerde çünkü şimdiye kadar yazdığım, beni en çok üzen şarkım" dedi.

Güçlü sesi, söz beste alanındaki yeteneği ve renkli kişiliği ile her yeni projesi merakla beklenen Theozge'nin ''Making Up All Night şarkısı yayınlandı. Vokal performansının sound ile uyumu dikkatlerden kaçmayan şarkının söz ve müziği Theozge ve İlkim Sezgin'e düzenlemesi ise Mert Harmankaya ' ya ait.

"BENİ EN ÜZEN ŞARKIM"

Sosyal medyadaki eğlenceli halleri ve rengarenk görselleri ile de ilgi toplayan yetenekli isim, yeni şarkısı için bu defa saçlarını mor renge boyadı. Theozge, yeni projesiyle ilgili duygularını ise şu sözlerle dile getiriyor: "Bu şarkı benim için çok farklı bir yerde çünkü şimdiye kadar yazdığım, beni en çok üzen şarkım. 'Making Up All Night yazdığımızda duygusal anlamda pek iyi bir dönemden geçmiyordum. Şarkıyı yazarken, şarkının kayıtları alınırken ve aranjesi yapılırken dahi mutsuzluk hissini yoğun yaşıyordum."

"DUYGULARIM ÇOK GERÇEKÇİ OLDUĞU İÇİN YAPTIĞIMIZ İLK SES KAYDINI KULLANDIK"

"Şarkıdan keyif almadığım için değil, hislerimi müziğe yansıtabildiğim için içten içe keyif duysam da o negatif düşünceleri kafamdan atamıyordum. Hatta şarkıyı ekibime ilk götürdüğüm gün bir demo kayıt aldık. Sonrasında ana kayıtları almayı denedik fakat o ilk günkü ruh halim, duygularım o kadar gerçekti ki yeni yapacağım kayıtların asla onun üstüne çıkamayacağını biliyordum. İlk günkü kayıtları kullandık yani. Bu yüzden çok gerçek bu şarkı benim için. Çok doğal. Bir bu kadar ilginç bir hikayesi var kapağımın da. Ekibimle aile gibiyizdir ve onlara şarkıyı götürdüğümde neler olduğunu sordular. Ben de stüdyoda onlarla dertleşiyordum ve konuşurken masada kenarda duran kağıdı ve kalemi elime aldım. Strese girdiğim her zaman çizim yaparım. Ve sonrasında bu karışıklığı ortadan kaldırmak ve daha iyi bir bir iş için gerekli tüm işlemleri düzenledik."

Theozge'nin ''Making Up All Night'' şarkısı tüm dijital platformlarda Malbec Records etiketiyle yayınlanırken, klibi ise çok yakında tüm platformlarda yerini alacak.