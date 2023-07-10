Mustafa Sandal ve rapçi Uzi sosyal medyada birbirine girdi

Ağrı konserine Business Class uçmadığı için katılmadığı iddia edilen rapçi Uzi sessizliğini bozdu. Ekonomi biletlerini kabul ettiğini belirten Uzi, asıl sebebin Mustafa Sandal'ın arkasında çıkmak olduğunu söyledi. "Benim önüme Mustafa Sandal çıkaramazsın" diyen Uzi'ye Sandal, "150 adet 'hit' olmuş eserin olduğunda, Avrupa'da ödüller aldığında ve 30 yıl sonra da onbinlerce kişi seni alkışladığında tekrar konuşuruz" dedi.

Ağrı konserine katılmayan rapçi Uzi, bunun sebebi olarak sahneye son olarak kendisi değil de Mustafa Sandal'ın çıkmasını gösterdi. "Benim önüme Mustafa Sandal'ı çıkaramazsın hele hatır gönülle, aman adam yaşlı, aman şöyle böyle diyerek asla çıkaramazsın" diyen Uzi'ye Mustafa Sandal ise "Sevgili Uzi kardeşim. Kayıtlara geçen; senin okuduğun ve başka sanatçıların okuduğu 150 adet "hit" olmuş eserin olduğunda, Avrupa'da ödüller aldığında ve 30 yıl sonra da on binlerce kişi seni alkışladığında tekrar konuşuruz" diyerek cevap verdi.

KONSERE ÇIKMADI

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen 'Ağrı Dağı Müzik Festivali'nde stadyumdaki sahneye çıkan Mustafa Sandal, Zara ve Kadr, binlerce kişiye şarkılarını söyledi. Konseri katılması planlanan rapçi Uzi ise konserde yer almadı.

UZİ'DEN AÇIKLAMA

Uzi'nin Business Class uçuş olmadığı için Ağrı konserine katılmadığı iddia edilirken; ünlü rapçi ise sosyal medyada yaptığı açıklamada sebebin bu olmadığını söyledi.

"BENİM ÖNÜME MUSTAFA SANDAL'I ÇIKARAMAZSINIZ"

Uzi'nin açıklamaları şöyle: "Birazdan bize kesilmiş ekonomi biletlerini paylaşacağım kabul etmiş miyiz etmemiş miyiz. Benim önüme Mustafa Sandal'ı çıkaramazsın hele hatır gönülle, aman adam yaşlı, aman şöyle böyle diyerek asla çıkaramazsın. Sene 2023, kimin ne iş yaptığı, kimin ne kadar dinlendiği ortada. Değerli Mustafa Sandal'ı konuşsaydınız neden bu devirde hala son sahneye çıkmak istiyor diye!" "

MUSTAFA SANDAL YANIT VERDİ

Sandal, sosyal medya hesabından verdiği yanıtta şunları söyledi: "Sevgili Uzi kardeşim. Kayıtlara geçen; senin okuduğun ve başka sanatçıların okuduğu 150 adet "hit" olmuş eserin olduğunda, Avrupa'da ödüller aldığında ve 30 yıl sonra da on binlerce kişi seni alkışladığında tekrar konuşuruz.

"EN İYİ CEVABI HER ZAMAN HALK VERİR"

Şarkılarını beğeniyorum, umarım başarırsın. Şöyle bir tweetlere baktım da cevap vermeme gerek kalmamış, en iyi cevabı her zaman halk verir, vermiş de… Bu arada beni konser öncesi arasaydın benden sonra çıkmana müsaade eder destek olurdum. Genç yetenekler başımızın tacıdır. Alkışın ve ışığın bol olsun, kariyerinde başarılar dilerim."

"ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

Sandal'ın bu sözlerinin ardından rapçi Uzi şu paylaşımı yaptı: "Sen de beni arayıp burdaki gibi samimi bir dille son sahneye çıkmak istediğini söyleseydin ben de geçmişindeki başarılarına saygı duyarak senden önce çıkabilirdim Mustafa abi. Yaşım 25 şuana kadar global ve ülkemizin sınırlarında çok fazla başarım oldu yazmaya üşendim umarım ben de bahsettiğin başarılara ulaşırım bunun için elimden geleni yapıyorum. 30 yıl sonra geçmişimde başardıklarım ve o an elde ettiklerimle yaşamayı öğrenmek istiyorum fazlasını değil ben de seni seviyorum."