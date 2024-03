Müjdat Gezen... 71. SANAT YILINI KUTLADI!

71 yıllık bir sanat yaşamına neler sığar? Sayısız tiyatro oyunu, 82 kitap, onlarca sinema filmi, diziler ve ödüller... Cumhuriyet Gazatesi yazarı ve geleneksel Türk tiyatrosunun yaşayan en önemli temsilcilerinden Müjdat Gezen, önceki akşam düzenlenen etkinlikle 71. sanat yılını kutladı.

Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, senarist-yazar Kandemir Konduk ve Gezen'in sevenleri katıldı.

ERDOĞAN'A BÜYÜK TEPKİ

Etkinlik, gazeteci Gökmen Ulu'nun hazırladığı "Bir Sevgi Belgeseli"nin gösterimiyle başladı. Belgeselde, Gezen'in eşi Leyla Gezen, yakın dostları Türkan Şoray, Emel Sayın, Mustafa Alabora gibi isimlerle birlikte Cem Yılmaz, Erkan Can, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu ve daha birçok öğrencisinin görüşleri yer alıyor.

Gezen'in Savaş Dinçel ile olan yakın dostluğunun yanı sıra siyasi duruşu da belgeselde önemli bir yer kaplıyor. Gösterim sırasında salonu dolduran yurttaşlar, belgesel boyunca olumlu olumsuz tepkilerini gizlemedi.

Kimi yerlerde üzüldü, kimi yerlerde güldü. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar için kullandığı "Yahu senin her yerin sanatçı olsa ne yazar. Bunlar sanatçı müsveddesi" ifadelerine karşı salondan yükselen büyük bir uğultu ve yuhalama sesleri gecenin en dikkat çeken tepkisiydi.

Gezen, belgesel gösterimi sonrasında yapılan söyleşide de "Benim ayağıma da elime de zincir vurdular. cumhurbaşkanına hakaret ettiğim iddiasıyla yargıç benim için beş yıl dört ay hapis istedi.

Ne hakareti? Herkese hakaret eden o. Ben davacıyım aslında ama ben davalı olarak gittim. Yargılanmalarını görmeyi çok isterim" dedi.

MÜCADELE PEŞİNDE BİR ÖMÜR

Cumhuriyet'e konuşan tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, "Türkiye tiyatrosunun temel direklerinden biriydi bu akşam bizi selamlayan, bizim onu alkışlayarak yaşamasını, yeniden üretmesini, yaşama sevinçler katmasını istediğimiz.

Onun gibi, maalesef arkasından gelen gençlerin yalnızca kendi çatısı altında büyüyen ve gelişen o genç yaratıcıların dışında, keşke o kanal daha coşkun aksa. Aydınlanma ateşine doğru bağımsız, demokratik, eşit, özgür bir Anadolu'nun yaratılması için sanat üreten insanlarla dolsa.

Müjdat bütün hayatı boyunca bu mücadelenin peşinden koştu. Tek derdi Cumhuriyetin ayakta kalmasıydı" ifadelerini kullandı. Yazar ve senarist Kandemir Konduk da "Müjdat Türkiye'nin çok sevdiği değerli bir sanatçı, benim de 50 yıllık dostum.

Bu gece herkes gibi beni de çok mutlu etti. İnşallah 72., 73., 74. yılları birlikte kutlamaktan mutluluk duyarım" diye konuştu.

ADI ÇOCUK YUVASINA VERİLİYOR

AÇILIŞ konuşmasını yapan Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, Gezen'le en son üç ay önce Can Atalay için başlatılan "anayasa nöbetinde karşılaştığını belirterek şöyle konuştu:

"Her daim doğrunun, haklının, ezilenin yanında olmuş, canımızdan çok sevdiğimiz ülkemizde demokrasinin temini için yaşına rağmen hala mücadeleden bir adım dahi geri atmayan, karakteri ve sağlam duruşuyla, o soğuk kış gününde Can Atalay için beton zemin üstünde oturup bu ülkenin yurttaşlarına öncülük eden Müjdat Gezen, her zaman yolumuzu aydınlattı.

Sanatla aydınlattı. Dik duruşuyla aydınlattı. Doğru bildiklerinden ne pahasına olursa olsun taviz vermemesiyle aydınlattı ve aydınlatmaya da devam edecek.

Tam da bu sebeple önümüzdeki aylarda açacağımız bir çocuk yuvasına Müjdat Gezen'in adını vereceğiz."