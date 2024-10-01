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Melisa Döngel Beşiktaş'ın eski futbolcusuyla aşk yaşıyor

Melisa Döngel Beşiktaş'ın eski futbolcusuyla aşk yaşıyor
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Güzel oyuncu Melisa Döngel, aşkı eski Beşiktaş futbolcusu Kerem Atakan Kesgin'de buldu. Döngel'in adı daha önce teknik direktör Sergen Yalçın ile anılmış, ancak aradığı aşkı bulamamıştı. Şimdi ise Bandırma'da top koşturan Kesgin ile birliktelik yaşayan Döngel, sevgilisi ile bir mekanda buluştu. Kesgin, Döngel'e kalpli balon hediye ederek Instagram'dan paylaşımda bulundu.

Ünlü rapçi Sefo'dan ayrıldıktan sonra adı teknik direktör Sergen Yalçın ile anılan Melisa Döngel, aradığı aşkı bir türlü bulamamıştı.

Melisa Döngel Beşiktaş'ın eski futbolcusuyla aşk yaşıyor

Oynadığı dizilerde seyircinin büyük beğenisini kazanan güzel oyuncu, şimdilerde ise futbolcu Kerem Atakan Kesgin ile birliktelik yaşamaya başladı.

Melisa Döngel Beşiktaş'ın eski futbolcusuyla aşk yaşıyor

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Bandırma'da top koşturan Kesgin, önceki gün Döngel ile bir mekanda buluştu. Sevgilisine kalpli balon alan Kesgin, Döngel'in balonla verdiği pozu Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.

Melisa Döngel Beşiktaş'ın eski futbolcusuyla aşk yaşıyor

Melisa Döngel Beşiktaş'ın eski futbolcusuyla aşk yaşıyorKerem Atakan Kesgin

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Magazin

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