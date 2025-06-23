Mario Lemina'dan duygusal hamle! İki çocuğunun annesine evlenme teklifi etti

Galatasaray'da orta saha mevkisinde forma giymeye devam eden Mario Lemina, bu kez saha dışındaki özel hayatıyla gündeme geldi. Başarılı futbolcu, uzun yıllardır birlikte olduğu iki çocuğunun annesi Fanny Neguesha'ya evlenme teklif etti.

Gabonlu yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı romantik paylaşımla müjdeyi duyurdu. İki çocuk sahibi olan çiftin mutlu anları, takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Diz çökerek yüzük uzattığı anları paylaşan Lemina, gönderisine "Hayatımı seninle tamamlamak istiyorum" notunu düştü.

Fanny Neguesha'nın teklife "Evet" yanıtı vermesiyle birlikte, çiftin uzun süredir devam eden ilişkisi resmiyete taşınma yoluna girdi. Futbol dünyasından ve taraftarlardan tebrik mesajları yağarken, sosyal medyada da gündem olan bu sürpriz gelişme çiftin hayranlarını sevince boğdu.

Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettiren Lemina, saha içinde olduğu kadar özel hayatında da istikrarıyla dikkat çekiyor. Çiftin önümüzdeki dönemde nasıl bir düğün planladığı ise şimdiden merak konusu oldu.