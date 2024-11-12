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Magazin Bahane masasında bomba iddia: Uğur Akkuş ve Gonca Derin bir senedir görüşüyormuş!

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İş insanı Uğur Akkuş, sosyal medya üzerinden eşi Ebru Şallı'dan boşanma kararını duyurdu. Haberler.com'daki 'Magazin Bahane' programında konu masaya yatırıldı ve Akkuş'un eski eşi Gonca Derin ile bir yıldır görüştüğü iddia edildi. Programda ayrıca, Akkuş ve Şallı arasındaki finansal sıkıntıların daha da büyüyeceği belirtildi.

İş insanı Uğur Akkuş, eşi eski manken Ebru Şallı'dan boşanma kararı aldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Boşanma nedeni olarak 'Her şey para ve maddiyatmış' açıklamasını yapan Akkuş ve Şallı için bir iddia da Haberler.com stüdyosunda gerçekleşen 'Magazin Bahane' programından geldi.

Magazin Bahane masasında bomba iddia: Uğur Akkuş ve Gonca Derin bir senedir görüşüyormuş!

"UĞUR AKKUŞ VE GONCA DERİN BİR YILDIR DOSTÇA GÖRÜŞMEYE BAŞLAMIŞ"

Haberler.com stüdyosunda gerçekleştirilen 'Magazin Bahane' programında, Moderatör Duygu Yazıcı, Sunucu ve Yorumcu Gökay Kalaycıoğlu ve Gazeteci Hakan Solaker'in masaya yatırdığı konu ile ilgili Gökay Kalaycıoğlu Uğur Akkuş'un olaylı bir ayrılık dönemi geçirdiği eski eşi Gonca Derin ile yaklaşık bir yıldır görüşmeye başladığını iddia etti. Kalaycıoğlu, "Benim şöyle bir istihbaratım var bu konu ile alakalı, bana gelen iddiaya göre son bir yıldır Uğur Akkuş ve Ebru Şallı'nın arasında finansal anlamda çok ciddi fırtınaların koptuğu ve sosyal medyada yaptığı paylaşım gibi bir yıldır serzenişte bulunduğu söyleniyor ve bu serzenişleri kime bulunuyor biliyor musunuz? Gonca Derin'e. Gonca Derin olmuş çok yakın dostu ve sürekli telefon trafiği halinde dertleşiyorlar." dedi.

Magazin Bahane masasında bomba iddia: Uğur Akkuş ve Gonca Derin bir senedir görüşüyormuş!

"OLAY FİNANS ANLAMINDA DAHA DA BÜYÜYECEK"

Uğur Akkuş ve Ebru Şallı arasındaki boşanma nedeni olan finansal sıkıntılar ile ilgili konuların daha da büyüyeceğini dile getiren Hakan Solaker ve Gökay Kalaycıoğlu, Uğur Akkuş'un finansal anlamda geriye dönük çok ciddi bir kaybı olduğunu ifade etti. Kalaycıoğlu konu ile ilgili "Bu özel bir haberdir, finans anlamında çok ciddi iddialar var. İşin içinde Ebru Şallı, Harun Tan, İspanya, para. Uğur Akkuş bu para nereye gitti diye o kaybın peşine düşerse o trafiği görecek." ifadelerini kullanırken Hakan Solaker ise "Bunun filmi daha önce çekildi, Organize İşler" ifadelerini kullandı.

Magazin Bahane masasında bomba iddia: Uğur Akkuş ve Gonca Derin bir senedir görüşüyormuş!

Magazin Bahane masasında bomba iddia: Uğur Akkuş ve Gonca Derin bir senedir görüşüyormuş!
Haberler.com / Şevval Çelik - Magazin
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