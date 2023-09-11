Kim Milyoner Olmak İster... 1 MİLYONLUK SORU AÇILDI; VE...

Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk Soru ATV ekranlarında Pazar günü yayınlanan yarışma programında Rabia Birsen Güvercin yarışmanın sonucunda 1 milyonluk soruyu açtıran yarışmacılar arasına girdi. İzleyenler 1 milyonluk soru ve cevabını merakla bekliyordu. İşte Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyon TL değerinde ki soru.... Ve işte sonucu!'..

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi geçtiğimiz hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi.

YARIŞMACI YARIŞMAYA DAMGA VURDU

Geçtiğimiz hafta yarışmaya katılan 24 yaşındaki Konya doğumlu Rabi Birsen Güvercin, adeta yarışmaya damga vurdu.

HİKAYESİ HÜZNE BOĞDU!

Kurban Bayramı'nda talihsiz bir kazayla kolunu kıyma makinesine kaptıran Birsen'in hayat hikayesi de en az yarışmadaki başarısı kadar dikkat çekti.

BAŞARILI BİR PERFORMANS SERGİLEDİ

Yaşadığı bir kazada elini kaybeden ve Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Rabia Birsen Güvercin, yarışmada oldukça başarılı bir performans sergiledi.

Güvercin, Milyoner'in yayınlanan son bölümünde 400.000 TL değerindeki soruyu bildi.

1 MİLYONLUK SORUYU AÇTIRMAYA HAK KAZANDI!

Yarışmacı peş peşe verdiği cevaplarla 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı.

Yarışmacı ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sohbeti sonrası 1 milyon TL'lik soru görüldü. Rabia Birsen Güvercin 1 milyon liralık soruyu cevaplamak için uzun süre düşündü.

İŞTE 1 MİLYON TL'LİK SORU!

İşte Milyoner 1 milyon liralık soru: "Türkiye'deki 81 ilin adında bu 4 harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" oldu.

ŞIKLAR YARIŞMACIYI ZORLADI

Seçenekler arasında ise; 'A- Ş', 'B- V', 'C- G' ve 'D- H' yer aldı.

DOĞRU CEVAP VERDİ

Yarışmacı, uzun süre düşündükten sonra 'B- V' cevabını verdi. Yarışmacı seçtiği şıkkın doğru olduğunu görünce büyük mutluluk yaşadı.

ÜNLÜ SUNUCU BAŞARISINDAN DOLAYI YARIŞMACIYI ALNINDAN ÖPTÜ

Güvercin'in başarısı karşısında tepkisiz kalamayan sunucu Kenan İmirzalıoğlu, "Harikasın" diyerek yarışmacıyı alnından öptü.

"BENİ HİÇ TANIMAYAN İNSANLAR BİLE BANA İNANDI"

Soruyu cevapladıktan sonra ünlü sunucu ile duygularını paylaşan yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, "Beni hiç tanımayan insanlar bile bana inandı. Bu beni çok mutlu etti." dedi.