Kim der 60 yaşında! Spor salonundan çıkmayan Biricik Suden'in son hali ağızları açık bıraktı

Ünlü sanatçı Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, yıllara meydan okuyan görüntüsüyle dikkat çekiyor. Son dönemde spora ağırlık veren Suden, son haliyle ağızları açık bıraktı.

KASLI HALİNİ PAYLAŞTI

Haftanın 5 günü ağırlık çalışan Biricik Suden, yayınladığı video sonrası kaslı halini gözler önüne serdi. Yıllara meydan okuyan 60 yaşındaki ünlü isim "Böyle kadın mı olur? Ayy iğrenç videosu" mesajı ile spor yaptığı anlara ait videoyu paylaştı.

GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARDI

Kendisine gelen bazı eleştirilere aldırış etmeyen Biricik Suden son görüntüsüyle genç kızlara adeta taş çıkardı.