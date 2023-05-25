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Kim der 60 yaşında! Spor salonundan çıkmayan Biricik Suden'in son hali ağızları açık bıraktı

Magazin Haberleri

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, kendini spor verdi. Spor salonunda çalıştığı anlara ait video paylaşan Suden'in kaslı görüntüsü herkesi şaşırttı.

Ünlü sanatçı Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, yıllara meydan okuyan görüntüsüyle dikkat çekiyor. Son dönemde spora ağırlık veren Suden, son haliyle ağızları açık bıraktı.

KASLI HALİNİ PAYLAŞTI

Haftanın 5 günü ağırlık çalışan Biricik Suden, yayınladığı video sonrası kaslı halini gözler önüne serdi. Yıllara meydan okuyan 60 yaşındaki ünlü isim "Böyle kadın mı olur? Ayy iğrenç videosu" mesajı ile spor yaptığı anlara ait videoyu paylaştı.

Kim der 60 yaşında! Spor salonundan çıkmayan Biricik Suden'in son hali ağızları açık bıraktı

GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARDI

Kendisine gelen bazı eleştirilere aldırış etmeyen Biricik Suden son görüntüsüyle genç kızlara adeta taş çıkardı.

Kim der 60 yaşında! Spor salonundan çıkmayan Biricik Suden'in son hali ağızları açık bıraktı

Kim der 60 yaşında! Spor salonundan çıkmayan Biricik Suden'in son hali ağızları açık bıraktı

Kim der 60 yaşında! Spor salonundan çıkmayan Biricik Suden'in son hali ağızları açık bıraktı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Mazhar Alanson Biricik Suden Magazin Haberler

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