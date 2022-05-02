Kenan İmirzalıoğlu... İKİ KADIN; SANATÇIYI ZORA SOKTU

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu Etiler'de bir et restoranı çıkışı kameralara yakalandı.

ÖZÜR DİLEDİ

47 yaşındaki oyuncu, mekan çıkışı iki kadının hışmına uğradı. Şoförünün arabayı mekânın önüne park etmesi yüzünden zor durumda kalan İmirzalıoğlu, özür dileyerek kendisine kızan kadınları sakinleştirmeye çalıştı.

HIZLA UZAKLAŞTI

Diğer öfkeli sürücü ise İmirzalıoğlu'na çıkışmaya devam etti. İki kadının birden hışmına uğrayan ünlü oyuncu tartışmanın büyümesini istemediği için hızla restoranın önünden uzaklaştı.

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