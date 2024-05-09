Kara Ağaç Destanı'nın 11. bölümünde neler olacak:

Kara Ağaç'ta herkes kana bulanan düğünün şokunu yaşar. Merdo'nun masum olduğunu düşünen Ömer için oklar Celal Ağa'yı gösterir.

Ömer, aradığı kanıtı bulduğunda baba oğul karşı karşıya gelir. Babasına meydan okuyan Ömer yeni bir mücadeleye girer.

Sultan, Ömer'in Gülnaz ile evlenmesinden dolayı kırgındır. Düğünü kana bulayan Celal Ağa'nın zalim yüzüyle bir kez daha karşılaşan Sultan, Celal Ağa'nın gerçek hikayesini öğrenmeye karar verir.