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İzel Korkuttu! Sahnede Bir Anda Yere Yığıldı

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İzel Korkuttu! Sahnede Bir Anda Yere Yığıldı

30 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelen İzel Çelik Ercan'ın Fethiye'deki konserinde korkutan anlar yaşandı. İzel sahnede bir anda fenalaştı. O anlar seyirci kamerasına yansıdı.

Özledim", "İşte Yeniden" ve "Dönmelisin" gibi şarkılarla 90'lı yıllara damga vuran, albüm satışları rekor kıran efsane müzik grubu İzel-Çelik-Ercan, 30 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelmişti.

İzel - Çelik - Ercan, ikinci konserlerini Muğla'nın Fethiye ilçesinde verdi. Ancak konser sırasında korkutan anlar yaşandı.

YARDIMINA ARKADAŞLARI YETİŞTİ

İzel şarkı söylediği esnada bir anda fenalaştı. Sahnede fenalaşıp bayılan İzel'in yardımına Çelik ve Ercan yetişti. O anlar Fethiye Ölüdeniz 1200 Rakım Sahnesi'nde İzel-Çelik-Ercan'ı dinlemeye gelen seyirciler tarafından kaydedildi.

İzel'in Babadağ Teleferik bölgesindeki konserinden önce yemek yemediği bu yüzden şeker ve tansiyonunun düştüğü öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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