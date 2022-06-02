Hande Yener'e Mascotte sahnesinde öyle bir soru geldi ki! - Haberler

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Hande Yener'e Mascotte sahnesinde öyle bir soru geldi ki!

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Hande Yener'e Mascotte sahnesinde öyle bir soru geldi ki!

KOCAELİ (İHA) – Mascotte Club'te sahne alan ünlü sanatçıya bir hayranı, konser sırasında seslenerek, 'Hande, estetik var mı?' diye sordu.

KOCAELİ (İHA) – Mascotte Club'te sahne alan ünlü sanatçıya bir hayranı, konser sırasında seslenerek, 'Hande, estetik var mı?' diye sordu. Hande Yener'in verdiği cevap uzun süre alkışlandı.

Türk pop müziğinin güçlü ismi Hande Yener, Ankaralı hayranları ile ünlü mekanlardan Mascotte Club'te buluştu. Kıyafeti ile dikkat çeken Hande Yener hayranları, mekanı adeta hınca hınç doldurdu. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Hande Yener, hayranları için birbirinden farklı şovlar yaptı.

Konser sırasında bir hayranı Hande diye bağırınca mekanda kısa süreli sessizlik oldu. Hayranına cevap veren Hande Yener'e, 'Estetik var mı?' sorusu geldi.

Bunun üzerine Hande Yener, "Her şeyim estetik. Hayata bakış açım öyle. Sıkıntısı olana doktorumun telefonunu verebilirim. Saklamıyorum doktorumu, herkesle paylaşırım. Hepiniz genç kalın. İleride lazım olabilir. Yaşlılık diye bir şey yok. Ben ondan biliyorum. Salmayın kendinizi yeter" cevabını verdi. Hande Yener uzun süre alkışlandı.

Hande Yener zaman zaman hayranları ile düet yapmayı ihmal etmedi. Konser sonunda hayranları Hande Yener'e yakın ilgi gösterdi. - KOCAELİ

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