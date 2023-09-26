Hadise'nin yeni şarkısı 'Sevmiyo'nun klibi sosyal medyada paylaşıldı
Hadise, 29 Eylül'de yayınlanacak olan 'Sevmiyo' şarkısının klibinin ilk kesitini sosyal medya hesabından paylaştı. Cesur klibe binlerce beğeni ve yorum geldi. Hadise'nin daha önceki klibi RTÜK tarafından yasaklanmıştı.
Hadise 29 Eylül'de yayınlanacak olan yeni şarkısı 'Sevmiyo'nun klibinden ilk kesiti sosyal medya hesabından paylaştı.
Binlerce beğeni alan cesur klibe yorum yağdı.
2018 YILINDA KLİBİ YASAKLANMIŞTI
Hadise'nin 2018 yılında Fransız model Aurelien Muller ile kamera karşısına geçtiği 'Sıfır Tolerans' şarkısının klibi RTÜK tarafından müstehcen bulunduğu gerekçesiyle yasaklanmıştı.
Hadise, "Müzik kanallarında klibim yayınlanmıyor. Klibime vurulan damgayı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğim" demişti.
Hadise (@hadise)'in paylaştığı bir gönderi
Hadise (@hadise)'in paylaştığı bir gönderi