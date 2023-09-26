Hadise'nin yeni şarkısı 'Sevmiyo'nun klibi sosyal medyada paylaşıldı

Hadise, 29 Eylül'de yayınlanacak olan 'Sevmiyo' şarkısının klibinin ilk kesitini sosyal medya hesabından paylaştı. Cesur klibe binlerce beğeni ve yorum geldi. Hadise'nin daha önceki klibi RTÜK tarafından yasaklanmıştı.