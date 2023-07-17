GGC'den İhlas Medya'ya 7 ödül

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından, 'Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri' yarışmasının kazananları belli oldu.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından, 'Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri' yarışmasının kazananları belli oldu. İhlas Medya, 6 dalda 7 ödüle layık görüldü.

14 ilde üyeleri bulunan Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin (GGC) bu yıl 37'.sini düzenlediği 'Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri' yarışması sonuçlandı. Yarışmada, İhlas Medya'ya 5 birincilik, 1 mansiyon ve TGRT Haber Ana Sunucusu Tuna Öztunç'a özel ödül layık görüldü.

İHA Diyarbakır Bölge Müdürlüğü muhabirlerinden Rıdvan Kılıç'a Sağlık Haberleri Dalında '17 yılda 427 endoskopi yapılan hastaya tanı konulamıyor' haberiyle birincilik, Kültür Sanat Haberleri Dalında Muhammed Hüseyin İçli'nin 'Yarım kalan hayat hikayesi film oldu' haberiyle birincilik verildi.

İHA Elazığ Bölge Müdürlüğü muhabirlerinden Rıdvan Yeşilırmak'a Türkçe Yazılı Basın (gazete-dergi) Kategorisi Haber Dalında 'Depremde ölenlerin mezarlığında yürek yakan manzaralar' haberiyle birincilik, Yakup Sağlam ile Mücahit Kantarcıoğlu'na Eğitim Haberleri Dalında 'Kızlar başardı; eğitimle kaderleri değişecek' haberiyle birincilik, Drone Çalışması Dalında Kamil Can Kılıç'a 'Kömürhan Köprüsü' birincilik ve Sağlık Haberi Dalında İHA Bingöl muhabiri Muhammed Ali Çiftçi'ye 'Korucuyu evlat ikin, koruyucu anne oldu' haberiyle mansiyon layık görüldü.

GGC'nin özel ödüllerinden biri TGRT Haber Ana Haber Sunucu Tuna Öztunç'a layık görüldü.

Kazananlar açıklandı

37.'si düzenlediği 'Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Ödüllerini kazananlarla ilgili GGC'den yapılan açıklamada, belirlenen dallarda çalışmaları teşvik etmek ve başarılı eserleri taçlandırmak amacıyla düzenlenen yarışmanın seçici kurulu, Coşkun Aral, Mehmet Akif Ersoy, Cem Öğretir, Hülya Hökenek, Fuat Kozluklu, Ömer Berberoğlu, Esra Şimşek, Halil Demir, Barış Avşar, Mehmet Ömer Kılıç, Nevzat Çiçek, Ramazan Yavuz, Ümit Bektaş, Doç. Dr. Zuhal Akmeşe Demir, Yılmaz Akıncı, Resul Serdar Ataş, Ferit Aslan, Zülfikar Ali Aydın, Esat Aydın, Altan Sancar, Hakan Hocaoğlu, Afikalı Ali, Mehmet Pişkin, Yunus Yalçın, Mehmet Tayfur Birgül, Salih Bilici, Hüseyin Yılmaz ve Mehmet Kılıçoğlu'ndan oluştuğu bildirildi.

Ödülleri kazananlar

Türkçe Yazılı Basın (gazete-dergi) kategorisi Haber Dalı:

İHA'dan Rıdvan Yeşilırmak'ın 'Depremde ölenlerin mezarlığında yürek yakan manzaralar' haberiyle birincilik, Güneydoğu Ekspres Gazetesi'nden Fuat Bulut'un 'Bağlar'da 82 canlı bomba' haberiyle mansiyon.

İnternet Haber Dalı:

Amida Haber'den İlyas Akengin'in 'Selahattin Demirtaş Diyarbakır'a getirildi' haberiyle birincilik Tigris Gazetesi'nden Norşin Öncel'in '9 yılını midyeye verdi ama hiç midye yiyemedi' haberiyle mansiyon.

İnternet Röportaj Dalı:

Gazete Duvar'dan Ardıl Batmaz'ın 'Adıyaman'daki mezarlığın kepçe operatörü: Bir seferinde 150 kişi gömdük, uyuyamıyorum' haberiyle birincilik Artı Gerçek'ten Şirin Bayık'ın 'Şırnak kömüründe tekelleşme: Paranın tamamı bir kişiye kalıyor' haberiyle mansiyon.

Eğitim Haberleri Dalı:

İHA'dan Yakup Sağlam ile Mücahit Kantarcıoğlu'nun 'Kızlar başardı; eğitimle kaderleri değişecek' haberiyle birincilik AA'dan Bestami Bodruk ile Ömer Yasin Ergin'in 'Öğretmenler Masalcı Nine ve Müciddin haberiyle mansiyon.

Ekonomi Haberleri Dalı; Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi'nden Mahir Solmaz'ın 'İnşatta Kanada ile Türkiye arasında köprü olacak' haberiyle birinci.

Kültür Sanat Haberleri Dalı:

İHA'dan Muhammed Hüseyin İçli'nin 'Yarım kalan hayat hikayesi film oldu' haberiyle birinci

AA'dan Ahmet Kaplan ile Ekrem Payan'ın 'Aziz Amca 10 yıldır rengarenk giyiniyor' haberiyle mansiyon.

Spor Haberleri Dalı:

AA'dan Mehmet Sıddık Kaya'nın 'Çobanlıktan dünya kupasına uzanan başarı' haberiyle birinci

Sağlık Haberleri Dalı:

İHA'dan Rıdvan Kılıç'ın '17 yılda 427 endoskopi yapılan hastaya tanı konulamıyor' haberiyle birinci

İHA'dan Muhammed Ali Çiftçi'nin 'Korucuyu evlat ikin, koruyucu anne oldu' haberiyle mansiyon.

Sayfa Düzeni Dalı:

Güneydoğu Ekspres Gazetesi'nden Nermin Zengin birincilik

Batman Demokrat Gazetesi'nden Nimet Dal mansiyon.

Fotoğraf Kategorisi:

AA'dan Rıdvan Korkulutaş'ın 'Bingöl'de kayak heyecanı ilkbaharda da sürüyor' fotoğrafı birincilik

AA'dan Aydın Arık'ın 'Depremle topyekun mücadele' fotoğrafı mansiyon.

Televizyon Kategorisi Televizyon Haber Dalı:

TRT World'den Jaffer Hasnain ile Faruk Yüce'nin 'Enkazda 7 gün boyunca hayatta kalmayı başaran Baran'ın öyküsü' haberiyle birinci, Reuters'dan Ümit Özdal'ın 'Türkiye'nin orta kesimlerinde 7,9 büyüklüğündeki deprem' haberiyle ikinci, A Haber'den Sinan Yılmaz ile Mehmet Sıddık Bilge'nin 'Deprem bölgesine yardıma gitti, ayağı kırıldı ancak enkaz başından ayrılmadı' haberiyle mansiyon.

Drone Çalışması Dalı:

İHA'dan Kamil Can Kılıç'ın 'Kömürhan Köprüsü' drone çalışması birinci, TRT'den Serdar Topdemir'in 'Doğu ve Güneydoğu kentlerinin dron görüntüleri' çalışması mansiyon.

Kamera Çalışması Dalı:

Waar Tv'den Atilla Görür'ün 'Çınar' çalışması birincilik

Artı Gerçek Tv'den Mizgin Tabu'nun 'İkizköylü kadınların Akbelen Ormanı mücadelesi' çalışması mansiyon.

TV Programı Dalı;

Amed Tv'den Nesrin Erdoğmuş'un 'Bir Ses Bir Nefes' programı birinci.

Kürtçe Kategorisi Kürtçe Haber Dalı:

Kürdistan 24'ten Mahir Yüksek ile Hakan Erkıran'ın Li gündeki ji 55 Avahiyan 52 Avahi Ruxeyane' haberi birincilik, TRT Kurdi'den Necati Seyitoğlu'nun 'Fedekariye Zımane Kurdi' haberi mansiyon.

Kürtçe Belgesel Dalı:

Rudaw'dan Mehmet Kanevi'nin 'Gol gola qulanga' adlı belgeseli birincilik

Rudaw'dan Şevket Herki'nin 'Yüzyıllık değirmen' belgeseli mansiyon.

Kürtçe TV Program Dalı:

TRT'den Barış Uzal'ın 'Sosin' programı birincilik

Rudaw'dan Abdulsselam Akıncı'nın 'Bername' programı mansiyon.

Spor Programı Dalı:

TRT Kurdi'den Ahmet Altaş'ın 'Z Futbol' programı birinci.

Radyo Kategorisi:

TRT GAP Radyo'dan Gülistan Fırat'ın 'Bölge gündemi' programı birincilik, Can Radyo'dan Leyla Irmak'ın 'Kaniya Dengbejan' programı mansiyon.

GGC Özel Ödülü:

-Şarkın Yıldızları kitabıyla Diyarbakırspor'a yaptığı katkıları nedeniyle NTV Kameramanı İbrahim Ateşoğlu, Peşimdeki Melek kitabıyla yaptığı çıkış nedeniyle El Cezire Türkiye Prodüktörü Yılmaz Akıncı, TV100 Haber Sunucusu Erdoğan Aktaş, TGRT Haber Ana Haber Sunucu Tuna Öztunç, CNN Türk Haber Sunucu Semiha Şahin, NTV Haber Sunucu Burcu Kaya ve CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'e.

GGC Jüri özel ödülü, depremlerde yaşamını yitiren gazetecilere adındı.

GGC Vefa Ödülü; GGC Onursal Üyesi Raif Türk'e ve GGC Basın Özgürlüğü Ödülü, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'ne (MLSA)layık görüldü. - DİYARBAKIR