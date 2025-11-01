Gençler Arası Ses Yarışması Türkiye Finali Yapıldı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençler Arası Ses Yarışması Türkiye Finali'nde konuk sanatçılarla birlikte 'Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısını seslendirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençler Arası Ses Yarışması Türkiye Finali, İstanbul'daki Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türkiye Finalini; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, sanatçılar ve çok sayıda öğrenci izledi. 17-25 yaş aralığındaki 7 bin 992 gencin başvuru yaptığı ses yarışmasında il ve bölge elemelerinin ardından finale kalanlar; 'Türk Müziği', 'Popüler Müzik' ve 'Özgün Yorumlama' olmak üzere 3 ayrı kategoride eserler seslendirdi. Finalde; Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Doç. Dr. İlker Deniz Başuğur, Doç. Dr. Görkem Aytimur ve Dr. Öğretim Üyesi Salih Gündoğdu jüri üyeliği yaptı. Bakan Bak'ın da izlediği ses yarışmasında gençler, yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Sinan Akçıl, Ece Mumay, Aydilge, Zehra Gülüç ve Reyhan Taghan'ın konuk sanatçı olarak katıldığı finalde gençlerin performansı büyük beğeni toplarken, Bakan Bak, yarışmayı ilgiyle takip etti. Bakan Bak, program boyunca alkış ve ritim tutarak gençlerin heyecan ve coşkusuna ortak oldu. Salonda bulunan gençlerin büyük ilgi gösterdiği sanatçılar, şarkılarıyla izleyenlere keyifli anlar yaşatırken; Bakan Bak daha sonra sahneye çıkarak 'Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısını konuk sanatçılarla birlikte seslendirdi.

'GENÇLERİMİZ GÜZEL İŞLER YAPIYOR'

Bakan Bak, gençlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Güzel bir ortam var. Birbirinden yetenekli genç yarışmacılar sahne alacak. Değerli jüri üyelerimiz ve konuk sanatçılarımız bizimle beraber, orkestramız hazır. Güzel bir akşam olacağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerle ilgili projelerimizi her zaman destekliyor. Gençlerimiz güzel işler yapıyor. Onların önünü açacak yatırımlarımız var. Ülkemizin geleceğisiniz, sizleri seviyoruz. Sanatta, bilimde, sporda, her alanda başarılı gençlerimizle yol yürümeye devam edeceğiz. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ekibine teşekkür ediyoruz. Tüm yarışmacılarımıza başarılar diliyorum" dedi.

BAKAN BAK ÖDÜLLERİ TAKDİM ETTİ

Gençler Arası Ses Yarışması Türkiye Finalinde dereceye girenlere ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takdim etti. Yarışmada, ilk üçe giren gençler, 'Uluslararası Hareketlilik Programları'ndan birine direkt katılma hakkı elde etti. Finali izlemeye gelen izleyicilerden arasından kurayla seçilen 200 kişi, A Milli Futbol, Basketbol veya Voleybol takımlarının maçlarından birini izlemeye hak kazandı.