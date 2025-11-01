Haberler

Gençler Arası Ses Yarışması Türkiye Finali Yapıldı

Gençler Arası Ses Yarışması Türkiye Finali Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençler Arası Ses Yarışması Türkiye Finali'nde gençlerle birlikte 'Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısını seslendirdi. Yarışmanın finaline 7 bin 992 genç başvurdu, dereceye girenlere ödüller verildi.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençler Arası Ses Yarışması Türkiye Finali'nde konuk sanatçılarla birlikte 'Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısını seslendirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençler Arası Ses Yarışması Türkiye Finali, İstanbul'daki Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türkiye Finalini; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, sanatçılar ve çok sayıda öğrenci izledi. 17-25 yaş aralığındaki 7 bin 992 gencin başvuru yaptığı ses yarışmasında il ve bölge elemelerinin ardından finale kalanlar; 'Türk Müziği', 'Popüler Müzik' ve 'Özgün Yorumlama' olmak üzere 3 ayrı kategoride eserler seslendirdi. Finalde; Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Doç. Dr. İlker Deniz Başuğur, Doç. Dr. Görkem Aytimur ve Dr. Öğretim Üyesi Salih Gündoğdu jüri üyeliği yaptı. Bakan Bak'ın da izlediği ses yarışmasında gençler, yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Sinan Akçıl, Ece Mumay, Aydilge, Zehra Gülüç ve Reyhan Taghan'ın konuk sanatçı olarak katıldığı finalde gençlerin performansı büyük beğeni toplarken, Bakan Bak, yarışmayı ilgiyle takip etti. Bakan Bak, program boyunca alkış ve ritim tutarak gençlerin heyecan ve coşkusuna ortak oldu. Salonda bulunan gençlerin büyük ilgi gösterdiği sanatçılar, şarkılarıyla izleyenlere keyifli anlar yaşatırken; Bakan Bak daha sonra sahneye çıkarak 'Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısını konuk sanatçılarla birlikte seslendirdi.

'GENÇLERİMİZ GÜZEL İŞLER YAPIYOR'

Bakan Bak, gençlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Güzel bir ortam var. Birbirinden yetenekli genç yarışmacılar sahne alacak. Değerli jüri üyelerimiz ve konuk sanatçılarımız bizimle beraber, orkestramız hazır. Güzel bir akşam olacağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerle ilgili projelerimizi her zaman destekliyor. Gençlerimiz güzel işler yapıyor. Onların önünü açacak yatırımlarımız var. Ülkemizin geleceğisiniz, sizleri seviyoruz. Sanatta, bilimde, sporda, her alanda başarılı gençlerimizle yol yürümeye devam edeceğiz. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ekibine teşekkür ediyoruz. Tüm yarışmacılarımıza başarılar diliyorum" dedi.

BAKAN BAK ÖDÜLLERİ TAKDİM ETTİ

Gençler Arası Ses Yarışması Türkiye Finalinde dereceye girenlere ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takdim etti. Yarışmada, ilk üçe giren gençler, 'Uluslararası Hareketlilik Programları'ndan birine direkt katılma hakkı elde etti. Finali izlemeye gelen izleyicilerden arasından kurayla seçilen 200 kişi, A Milli Futbol, Basketbol veya Voleybol takımlarının maçlarından birini izlemeye hak kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
''Başkan olursam okula getireceğim'' demişti! Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara müjde

''Başkan olursam okula getireceğim'' vaadini vermişti! Bakın ne oldu
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?

Lüks araçları görünce deliye döndü: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
Tam 125 ülke takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Süper Lig'de

Tam 125 ülke canlı takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı

Hızla yayılıyor! Tüm dünyayı tedirgin eden uyarı
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Güllü'nün ölümünde sarsıcı itiraf: Annesini Tuğyan itti, Sultan korkudan sustu

Güllü cinayetinde şok iddia: Ben yaptım pişmanım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.