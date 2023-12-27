Futbolcu Akusta, beyin kanaması geçirdiği için futbolu bırakmak zorunda kaldı

Akusta o yılları şöyle anlattı: "İlkokulu bitirince Afyon'a annemin memleketine taşındık. Babam rahmetli olunca da Afyon'dan Ankara'ya taşındık. Ortaokula Afyon'da başladım. Okul hayatım olmadı, orta 2'deyken ben beyin kanaması geçirdim; hocamızın kafama yumruk atmasıyla oluşan...

İlk komaya okulda giriyorum, hastaneye götürüyorlar, iyi gibiyim sonra geceyarısı yeniden komaya giriyorum. Doktorlar diyor ki 'Burada bizim yapabileceğimiz bir şey yok, Ankara'ya götürmeniz lazım' Beni Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne Beyin Cerrahi Bölümüne götürüyorlar, orada tedavi görüyorum...

Futbolu bırakmak zorunda kaldım, hiçbir şey yapamaz hale geldim, çünkü beynime darbe alamam ömrüm boyunca... Berberde bile traş olurken, kafamı kolluyorum, o yıllardan kalan bir şey...

Okul dönemim orada bitti... Ankara'ya taşındıktan sonra da pek çok iş yaptım..."