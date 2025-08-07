Fethiye'de Gökyüzünde Cinsiyet Partisi: Bebek Kız Olacak

Fethiye'de Gökyüzünde Cinsiyet Partisi: Bebek Kız Olacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ölüdeniz'de yamaç paraşütü pilotu ve doktor çifti, bebeklerinin cinsiyetini gökyüzünde özel bir gösteriyle ilan etti. Pembe duman kullanılarak yapılan etkinlik, ilginç görüntülerle doluydu.

Dünyaca ünlü plajı, berrak suları yamaç paraşütü merkezi Fethiye Ölüdeniz'de, paraşütçü baba ile tıp doktoru anne doğacak olan çocuklarının cinsiyetini yakınlarına gökyüzünden ilan etti.

Fethiye'nin Ölüdeniz semalarında ilginç bir cinsiyet partisi gerçekleşti. Tandem Yamaç Paraşütü Pilotu, SkyDive (Serbest Paraşüt) Pilotu ve şirket sahibi Deniz Gök ile eşi tıp doktoru Deniz Gök, bebeklerinin cinsiyetini gökyüzünde muhteşem bir görsel şovla öğrendi.

Etkinlik, ekstrem spor dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi. Profesyonel base jumper Hasan Kaval ve onu uçuran deneyimli tandem yamaç paraşütü pilotu Rıdvan Mekik'in uçtuğu gösteri ilgiyle takip edildi. Rıdvan Mekik'in paraşütünden atlayan Hasan Kaval, özel olarak tasarlanmış pembe duman (smoke) sistemiyle gökyüzünü renklendirdi. Pembe duman, aşağıda toplanan davetlilere bebeğin kız olduğunu duyurdu.

Doğacak olan bebeklerinin cinsiyetini gökyüzündeki gösteri ile öğrenen Gök çifti, duygularını "Bu özel anı bizimle paylaşan herkese teşekkür ederiz. Hayatımıza katılacak yeni birey için böylesine unutulmaz bir kutlama yaptığımız için çok mutluyuz" sözleri ile ifade ettiler. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
Galatasaray'dan bir bomba transfer daha! Milli yıldızımız İstanbul'a geliyor

Galatasaray'dan bir bomba transfer daha! Milli yıldızımız İstanbul'a geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selçuk Alagöz'e İstanbul'da son veda

Usta sanatçıya son görev! Yakın dostları yalnız bırakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.