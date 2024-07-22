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Fenomen Danla Bilic, futbolcu Doğan Alemdar'la aşk yaşamaya başladı

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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, gönlünü milli futbolcu Doğan Alemdar'a kaptırdı. Çiçeği burnunda aşıklar yurt dışında birlikte görüntülendi.

Çektiği makyaj videolarıyla adını duyuran ve milyonlarca takipçiye ulaşan Danla Bilic, özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Bir süredir yalnız olan Bilic, milli futbolcu Doğan Alemdar ile aşk yaşamaya başladı.

Son olarak rapçi Çakal ile aşk yaşayan ve geçtiğimiz aylarda ilişkisini noktalayan Danla Bilic, futbolcu Doğan Alemdar ile Instagram'dan takipleşmeye başladı. Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan ikili, önceki gün baş başa gittikleri Belgrad'da görüntülendi. Çift, ilişkileri hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Öte yandan Bilic ve Alemdar arasındaki boy farkı da dikkatlerden kaçmadı.

İLİŞKİLERİNİ İLAN ETTİĞİ İÇİN PİŞMAN OLMUŞTU

Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde biten ilişkileri hakkında "Keşke ilişkilerimin hiçbirini göstermeseydim. Benim bir eski sevgilim trafikte çevirmeye giriyor. Alkollü yakalanıyor. Ayrıldığımızı duymamış 'enişte boş ver geç' deyip yolluyorlar. Benim sayemde. Ayrıldıktan sonraki süreçten nefret ediyorum. Onu ister istemez kullanıyor ya erkekler, onu sevmiyorum. Yoksa hepsi iyi insanlar özünde" demişti. Eski sevgilileriyle arkadaş kaldığını söyleyen Bilic, "En çok sevdiğim, aramın en iyi olduğu da Kubilay Aka" diyerek şaşırtmıştı.

Fenomen Danla Bilic, futbolcu Doğan Alemdar'la aşk yaşamaya başladı

Fenomen Danla Bilic, futbolcu Doğan Alemdar'la aşk yaşamaya başladı

Fenomen Danla Bilic, futbolcu Doğan Alemdar'la aşk yaşamaya başladı

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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Yorumlar (3)

murtaza candurak:

çapraz bağlar gitmiş hala karı kız peşinde

3
0
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Cevdet Taşkın:

AYAK ÇAPRAZ BAĞ BAŞKA BAĞ DEĞİL

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Güven Korkmaz:

Lastiklerim pirelli boyum 1.50

0
0
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