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Fahriye Evcen kayak yaparken kaza yaptı

Fahriye Evcen kayak yaparken kaza yaptı
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Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kayak yaparken parmağından yaralandı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kazanın nasıl gerçekleştiğini anlamadığını belirtti.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kayak yaparken geçirdiği kaza sonucunda parmağından yaralandı.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, kış tatili için Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'ni tercih etti. Yaptıkları kış tatilinden paylaşımlarda bulunan çift, oğulları Karan ve Kerem ile Kartalkaya'da keyifli vakit geçirdiği görülmüştü. Pistlerde kayak yapmanın keyfini yaşayan Fahriye Evcen, geçirdiği ufak bir kaza sonucunda parmağından yaralandı. Kayak merkezinde yapılan müdahaleyle Evcen'in eli sargıya alındı.

"NASIL OLDUĞUNU ANLAMADIM"

Kendi sosyal medya hesabından eli sargılı şekilde paylaşım yapan Fahriye Evcen, "Nasıl olduğunu asla anlamadım" ifadelerini kullandı.

Fahriye Evcen kayak yaparken kaza yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNizamettin null:

her yerde savaş var ama fahriye Evcen in eli daha önemli moderatör söyleyin istifa etsin

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Haber YorumlarıBartuhan:

O kadar çocuk öldü Filistin’de ve hala ölüyor bunlardan daha önemli demekki sizin fahriye bacı bu haber sitesini kim yönetiyor ise söyleyin istifa etsin adam gibi haber yapan biri gelsin

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