Eski aşkı Ebrar Karakurt'u unutan İmge, fenomen kız arkadaşıyla dudak dudağa poz verdi

Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan ayrıldıktan sonra sosyal medya fenomeni Buse Plan ile aşk yaşamaya başlayan İmge, sosyal medya hesabından sevgilisiyle öpüştüğü bir fotoğrafı yayınladı.

Geçtiğimiz aylarda A Milli Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt ile ilişkisini noktalayan İmge, bir süredir sosyal medya fenomeni Buse Plan ile aşk yaşıyor. İlişkisini göz önünde yaşayan İmge, sosyal medya hesabından romantik pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.

ÖPÜŞME POZUNU PAYLAŞTI

Ebrar Karakurt'tan olaylı şekilde ayrılan ve o süreçte birbirine sık sık göndermeler yapan İmge, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şimdilerde Buse Plan ile Amsterdam'da tatil yapan İmge, Instagram hesabından sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı.

İşte Buse Plan ve İmge'nin aşk dolu pozları...