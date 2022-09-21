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Eski aşkı Ebrar Karakurt'u unutan İmge, fenomen kız arkadaşıyla dudak dudağa poz verdi

Magazin Haberleri

Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan ayrıldıktan sonra sosyal medya fenomeni Buse Plan ile aşk yaşamaya başlayan İmge, sosyal medya hesabından sevgilisiyle öpüştüğü bir fotoğrafı yayınladı.

Geçtiğimiz aylarda A Milli Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt ile ilişkisini noktalayan İmge, bir süredir sosyal medya fenomeni Buse Plan ile aşk yaşıyor. İlişkisini göz önünde yaşayan İmge, sosyal medya hesabından romantik pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.

ÖPÜŞME POZUNU PAYLAŞTI

Ebrar Karakurt'tan olaylı şekilde ayrılan ve o süreçte birbirine sık sık göndermeler yapan İmge, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şimdilerde Buse Plan ile Amsterdam'da tatil yapan İmge, Instagram hesabından sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı.

İşte Buse Plan ve İmge'nin aşk dolu pozları...

Eski aşkı Ebrar Karakurt'u unutan İmge, fenomen kız arkadaşıyla dudak dudağa poz verdi

Eski aşkı Ebrar Karakurt'u unutan İmge, fenomen kız arkadaşıyla dudak dudağa poz verdi

Eski aşkı Ebrar Karakurt'u unutan İmge, fenomen kız arkadaşıyla dudak dudağa poz verdi

Eski aşkı Ebrar Karakurt'u unutan İmge, fenomen kız arkadaşıyla dudak dudağa poz verdi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Ebrar Karakurt Instagram Magazin Spor Haberler

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Yorumlar (5)

ceromi:

ATATÜRK Ne demiş ben sporcunun zeki çevik aynı zamanda ahlaklısını severim demiş bunun neresi ahlaklı işine gelince millet ATATÜRK.çü oluyor gelmeyince dilsiz şeytan

Cevap Yaz 0 6 Yayından Kaldır
Ahmet AKGÜL:

BUNLAR YÜZÜNDEN İNSANLIK HEP FELAKETLERLE TANIŞACAK. HELAK OLACAK.

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hakan Karadağ:

Maalesef insan kendi sonunu hazırlıyor

Cevap Yaz 7 65 Yayından Kaldır
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