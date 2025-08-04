Efsane Basketbolcu Shaquille O'Neal, DJ Diesel Olarak Antalya'da Performans Sergiledi

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NBA'in unutulmaz isimlerinden Shaquille O'Neal, Antalya'nın Belek bölgesindeki Regnum Otel'de DJ Diesel adıyla sahne aldı. Enerjik dubstep ve trap performansı ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

EFSANE basketbolcu Shaquille O'Neal, Antalya'nın Serik ilçesinde 'DJ Diesel' sahne adıyla performans sergiledi.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Otel sahnesinde 2 Ağustos akşamı NBA'in en büyük efsanelerinden biri olan Shaquille O'Neal, DJ performansı sergiledi. Basketbol sahalarından sonra elektronik müzik sahnesinde de devleşen Shaquille O'Neal, 'DJ Diesel' sahne adıyla enerjisi yüksek dubstep ve trap setleriyle hayranlarıyla buluştu. Tomorrowland, EDC Las Vegas ve Lollapalooza gibi dünyanın önde gelen festivallerinde sergilediği yüksek enerjili setlerle büyük beğeni toplayan Shaquille O'Neal, her setinde izleyicilere müzik fırtınası yaşattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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