Didim beyaz perdede

Türkiye'nin en önemli turizm beldeleri arasında yer alan ve son günlerde gerek yatırımlar gerekse havasının yanı sıra doğal ve coğrafi güzellikleri ile cazibe merkezi haline gelen Didim, filmlere de ev sahipliği yapmaya başladı.

Gölge Dedektiflik isimli sinema filmi Didim'de çekilmeye başlandı. Filme Ege Bölgesi ve Didim'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Necdet Özer, sponsor olurken Özer aynı filmde oyuncu olarak kamera karşısına geçti.

Yapımcılığını Murat Akman'ın üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Aydın ve Taner Şahinin yazdığı, yönetmenliğini de Yılmaz Aydın'ın üstlendiği 'Gölge Dedektiflik' isimli sinema filmi Aydın'ın Didim İlçesi'nde çekildi. Baş rollerini Ali Asker Elmas, Harun Uzun ve Taner Şahin paylaştığı filmin sponsoru olan işadamı Necdet Özer, amacının Didim'in tanıtımına katkı sağlamak olduğunu belirtti. Sponsoru olduğu filmde rol de alan Özer, "İlk kez set ortamını gördüm. Çok keyif aldım. Bundan sonra da dizi ve sinema sektörüne desteğimi esirgemeyeceğim. Bu sektörde yer alan tüm sinema emekçilerinin Ege Bölgesi'nde özellikle de Didim'de daha çok proje yapmaları için teşvik edeceğim" dedi.

Merakla beklenen 'Gölge Dedektiflik filminin Ekim ayında sinemalarda izleyicisiyle buluşacağı belirtildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Magazin