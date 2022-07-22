Demet Özdemir... AŞKINA MİLYONLUK HEDİYE! - Haberler

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Demet Özdemir... AŞKINA MİLYONLUK HEDİYE!

Magazinkolik - Magazin
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Demet Özdemir... AŞKINA MİLYONLUK HEDİYE!

Demet Özdemir, müstakbel eşine düğün hediyesi olarak Audemars Piguet'in 1 milyon liralık saatini seçti.

Ağustos sonunda nikâh masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, son hazırlıklarını tamamlıyor.

Duyduğuma göre çift, birbirlerine alacakları düğün hediyesine de ayrı özeniyor.

Güncel fiyatı 1 milyon liradan fazla olan saat, Hollywood yıldızlarının saati olarak biliniyor ve Jay-Z, Will Smith, John Legend, Justin Bieber gibi yıldızların kolunu süslüyor.

Markanın, çelik tasarım kronograf saatini seçen güzel yıldız, hediye için kesenin ağzını açmış.

Kariyerinde de çıtayı hep en tepeye koyan Özdemir, damat hediyesi konusunda çıtayı oldukça yükseltti.

Bakalım bu çıtayı aşan çıkacak mı?

Magazinkolik / Magazin

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