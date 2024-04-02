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Cezayir'de Gerilim Yükseliyor

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63.Bölüm:

Cezayir, Müfit'i öldüren Taziyev ile Erman'ın peşindedir. İlk kez bu kadar çaresiz kalan Erman köşeye sıkışmıştır. Serkan, gerçek yüzünü öğrendiği babasını her şeye rağmen kurtarmanın yollarını arar.

Leyla, aileye bebek müjdesini nasıl vereceğinin tatlı telaşı içindeyken, Ada'nın annesi Arzu'nun gelişi evdeki bütün dengeleri değiştirir. Elif, Arzu'nun hamleleri sonrasında zor bir karar vermek zorunda kalır.

Cezayir, eski masa üyelerini bir araya getiren Atakan'ın isteğini geri çevirmeyerek liderliği kabul eder. Behçet, kardeşinin katili bildiği Cezayir'le hareket etmeye yanaşmazken, Gedik Ali yaptıklarının bedelini ödeyecektir.

Cezayir, Erman'ın karşısına çıktığında ise kimsenin beklemediği bir son yaşanacaktır.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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