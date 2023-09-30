Canbay&Wolker grubunun solisti Umut Bolat, kaza anını anlattı

Zonguldak'ta konsere giderken meydana gelen kazada yaralanan Canbay&Wolker grubunun solisti Umut Bolat, yaşananları anlattı. Uyurken bir anda kendisini asfaltın üzerinde bulduğunu söyleyen sanatçı, "Oturduğum koltuk üzerimdeydi" dedi.

Diyarbakır konseri sonrası İstanbul'a giden oradan da konser vermek üzere Zonguldak'a yola çıkan Canbay&Wolker grubunu taşıyan minibüs, Kdz. Ereğli ilçesinde kaza yaptı. Kazada grubun solistleri Vahap Canbay, Umut Bolat, menajer ve vokalistleri yaralandı. Kaza sonrası açıklamalarda bulunan grubun solisti Umut Bolat, "Ben uyuyordum. Olayı da göremedim. Bir anda uyandığımda asfalttaydım. Üstümde oturduğum koltuk vardı. Gözümü açtım. Hastanedeyim. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Şoförle birlikte 6 kişiydik. Diyarbakır konserinden İstanbul'a indik. Zonguldak'a konsere geliyorduk. Araç bizi aldı. Olay böyle gelişti. Ben kırıkla atlattım. Şoförümüz kırıkla atlattı. Küçük çaplı kesikler var" dedi.

Öte yandan Vahap Canbay'ın da diğer yaralılarla hastanedeki tedavisi sürüyor. - ZONGULDAK