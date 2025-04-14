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Bülent Ersoy'un mal varlığını duyan şaşkına dönüyor

Bülent Ersoy'un mal varlığını duyan şaşkına dönüyor
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Sanat dünyasının sevilen ismi Bülent Ersoy, gösterişli hayatıyla magazin dünyasında sık sık gündeme geliyor. İstanbul'dan Bodrum ve Marmaris'e kadar uzanan lüks villaları ve tatil beldelerindeki değerli taşınmazlarıyla dikkat çeken Ersoy, 30 metrelik yatı, iş makineleri ve benzin istasyonu gibi yatırımlarıyla servetine servet katıyor.

Türk sanat müziğinin en önemli isimlerinden Bülent Ersoy, yıllardır süren kariyerinin yanı sıra lüks yaşam tarzı ve değerli yatırımlarıyla da gündem yaratmaya devam ediyor. Sanatçı, yalnızca sahnelerdeki başarılarıyla değil, aynı zamanda Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki mülkleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

EŞSİZ YATIRIMLARA SAHİP

Bülent Ersoy, İstanbul'daki çeşitli daire ve villalarının yanı sıra, Türkiye'nin popüler tatil beldelerinde de önemli yatırımlara sahip. Bodrum, Marmaris ve Antalya'da bulunan lüks villalar, onun taşınmaz varlıklarının başında geliyor. Ersoy'un Fenerbahçe semtinde işlettiği sauna ve Muğla'daki benzin istasyonu da diğer iş yatırımları arasında yer alıyor. Ayrıca, 30 metrelik bir yatı ve çeşitli iş makineleri gibi taşınabilir varlıkları da bulunuyor. Bu varlıklarını kiraya vererek önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor

İşte kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Bülent Ersoy'un sahip olduğu mal varlıkları:

  • İstanbul'da 28 daire ve ultra lüks 4 villa
  • Muğla Bodrum, Antalya ve Marmaris'te villalar
  • İstanbul Fenerbahçe'de sauna
  • Antalya Fethiye'de benzin istasyonu
  • 30 metrelik lüks yat
  • Kiraya verdiği vinç ve dozerler
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Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Asil mali kaybetti kesip dunya onun olsa ne fayda.orjinal vinc kalkmiyordu kalkan vincler alip kiraliyor.dunya mali dunyada kalir.

Yorum Beğen276
Yorum Beğenme12
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Haber Yorumlarımuhittin kendircioğlu:

Karuna kalmayan mal kimseye kalmaz..

Yorum Beğen147
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıMurat Kara:

vallahi hiç şaşkına dönmedim mal onun olsun para onun olsun san şöhret onun olsun benim Rabbım olsun Rabbım benden razı olsun gerisi bos

Yorum Beğen119
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarımustafa yıldız:

adamların kafasını karıştırmayın. :))

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Ahmaklar sağ olsun

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıGamer Amca Tv:

bir kurus bıle yanında goturemiyecek hepsi dunya da kalacak

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıMurat Kara:

asıl olan ne para ne san sohrettir gökyüzünde yeryüzünde rabbimin belirsizin İslam olmaktır her canlı ölümü tadacaktır herkes için cennet cehennem vardır kişi yaptığı amel ile belirler Lut kavmi at kavmi helak olan kavimlerdir kimse sallamayın tercihtir diye Rabbım men etmiştir kimse diyemez insan nasıl doğruysa erkek veya bayan onla kalkıp hesap verecek tercihle deyil o yüzden dünya onun olsa ne fayda kalbi temiz derler iyilik yaoar yardım eder derler derler olmaZ olmaz yaradinin yarattığı vücudu sen deyisemezsin deyistin cezasına katlanacaksın.

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıDeli Ormanlı null:

şeytan diyor git kestir. git şeytan git :)

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Haber YorumlarıNetherill:

önemli olan mal varlığı değil vasiyeti?

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Haber YorumlarıMengele:

Kocasi varmi pardon karisi coluk cocugu ne kadar vergi ödiyor onlarida yazsaniza

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