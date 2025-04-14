Bülent Ersoy'un mal varlığını duyan şaşkına dönüyor

Türk sanat müziğinin en önemli isimlerinden Bülent Ersoy, yıllardır süren kariyerinin yanı sıra lüks yaşam tarzı ve değerli yatırımlarıyla da gündem yaratmaya devam ediyor. Sanatçı, yalnızca sahnelerdeki başarılarıyla değil, aynı zamanda Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki mülkleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

EŞSİZ YATIRIMLARA SAHİP

Bülent Ersoy, İstanbul'daki çeşitli daire ve villalarının yanı sıra, Türkiye'nin popüler tatil beldelerinde de önemli yatırımlara sahip. Bodrum, Marmaris ve Antalya'da bulunan lüks villalar, onun taşınmaz varlıklarının başında geliyor. Ersoy'un Fenerbahçe semtinde işlettiği sauna ve Muğla'daki benzin istasyonu da diğer iş yatırımları arasında yer alıyor. Ayrıca, 30 metrelik bir yatı ve çeşitli iş makineleri gibi taşınabilir varlıkları da bulunuyor. Bu varlıklarını kiraya vererek önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor

İşte kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Bülent Ersoy'un sahip olduğu mal varlıkları: