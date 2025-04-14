Bülent Ersoy'un mal varlığını duyan şaşkına dönüyor
Sanat dünyasının sevilen ismi Bülent Ersoy, gösterişli hayatıyla magazin dünyasında sık sık gündeme geliyor. İstanbul'dan Bodrum ve Marmaris'e kadar uzanan lüks villaları ve tatil beldelerindeki değerli taşınmazlarıyla dikkat çeken Ersoy, 30 metrelik yatı, iş makineleri ve benzin istasyonu gibi yatırımlarıyla servetine servet katıyor.
Türk sanat müziğinin en önemli isimlerinden Bülent Ersoy, yıllardır süren kariyerinin yanı sıra lüks yaşam tarzı ve değerli yatırımlarıyla da gündem yaratmaya devam ediyor. Sanatçı, yalnızca sahnelerdeki başarılarıyla değil, aynı zamanda Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki mülkleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
EŞSİZ YATIRIMLARA SAHİP
Bülent Ersoy, İstanbul'daki çeşitli daire ve villalarının yanı sıra, Türkiye'nin popüler tatil beldelerinde de önemli yatırımlara sahip. Bodrum, Marmaris ve Antalya'da bulunan lüks villalar, onun taşınmaz varlıklarının başında geliyor. Ersoy'un Fenerbahçe semtinde işlettiği sauna ve Muğla'daki benzin istasyonu da diğer iş yatırımları arasında yer alıyor. Ayrıca, 30 metrelik bir yatı ve çeşitli iş makineleri gibi taşınabilir varlıkları da bulunuyor. Bu varlıklarını kiraya vererek önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor
İşte kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Bülent Ersoy'un sahip olduğu mal varlıkları:
- İstanbul'da 28 daire ve ultra lüks 4 villa
- Muğla Bodrum, Antalya ve Marmaris'te villalar
- İstanbul Fenerbahçe'de sauna
- Antalya Fethiye'de benzin istasyonu
- 30 metrelik lüks yat
- Kiraya verdiği vinç ve dozerler