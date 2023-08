Britney Spears ve Sam Ashgari Boşanıyor

Sam Cabral | BBC News

Pop yıldızı Britney Spears ve aktör Sam Ashgari, 14 aylık evliliğin ardından ilişkilerini bitirdi.

ABD’nin Los Angeles kentindeki bir mahkemeye başvurarak boşanma davası açan Ashgari, Spears’tan nafaka talep etti.

Boşanma dilekçesinde çiftin “şiddetli geçimsizlik” yaşadığı aktarıldı.

29 yaşındaki Ashgari ve 41 yaşındaki Spears’ın ilişkilerinde sorunlar yaşadığı bir süredir ABD’deki magazin basınında yer alıyordu.

Çiftin son dönemde evlilik yüzüklerini takmadığı da objektiflere yansımıştı.

2016’da Spears’ın Slumber Party şarkısına klip çekerken tanışan ikili Eylül 2021’de nişanlanmış ve Haziran 2022’de evlenmişti.

Britney Spears’ın California eyaletindeki evinde yapılan düşüne Paris Hilton, Madonna ve Drew Barrymore gibi çok sayıda ünlü katılmıştı.

Haberlerin yayılmasının ardından bir Instagram paylaşımı yapan Spears, boşanmaya değinmedi ve yakında bir at alacağını söyledi.

İran kökenli ABD’li Ashgari oyunculuğun yanı sıra modellik ve spor eğitmenliği de yapıyor.

Asghari, Spears’ın babası Jamie’ye karşı verdiği vasilik mücadelesinde ünlü yıldıza destek olmuştu.

Bu, Britney Spears’ın üçüncü evliliğiydi.

2004 yılında çocukluk arkadaşı Jason Alexander ile 55 saat süren bir evlilik yapmıştı.

Ocak 2021’de Trump yanlılarının Kongre baskınına da katılan Alexander, geçen yıl Spears’ın düğününe davetsiz misafir olarak girmeye çalışırken engellenmişti.

Spears ikinci evliliğini 2004-07 arasında rapçi Kevin Federline ile yapmış, boşandıktan sonra iki çocuklarının vesayeti babalarında kalmıştı.

Britney Spears, hayatını anlattığı The Woman in Me (İçimdeki Kadın) kitabını Ekim ayında yayımlayacak.