Biricik Suden spor salonundan paylaştı, takipçileri hayran kaldı

2003 yılında Mazhar Alanson ile evlenen Biricik Suden, yıllardır spora verdiği önemle tanınıyor. Fit yaşam tarzı ve disipliniyle gençlere adeta taş çıkartan Suden, paylaşımlarıyla takipçilerinden tam not alıyor.

Suden aynı zamanda beslenme, yaşam ve motivasyon koçluğu da yapıyor. Geçtiğimiz aylarda kendisine gelen "Biricik Hanım özür dilerim ama kollarınız sar beni kollarına diyeceğim bir erkek gibi" yorumuna esprili bir dille "Allah kimseyi bu kadar erkeğe hasret bırakmasın" yanıtını vermişti.

Son olarak spor salonunda çekilmiş kaslı pozunu paylaşan ünlü isim, hayranlarından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyadaki enerjik paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam eden Biricik Suden, fit görüntüsüyle büyük beğeni topladı.