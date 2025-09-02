Haberler

Biricik Suden spor salonundan paylaştı, takipçileri hayran kaldı

Biricik Suden spor salonundan paylaştı, takipçileri hayran kaldı
Güncelleme:
Biricik Suden spor salonundan paylaştı, takipçileri hayran kaldı
Ünlü sanatçı Mazhar Alanson'un eşi 62 yaşındaki Biricik Suden, sosyal medya hesabından paylaştığı spor ve dans anlarıyla gündem oldu. Fit görünümüyle genç kızlara taş çıkartan Suden'in spor salonunda verdiği kaslı pozu büyük beğeni topladı.

2003 yılında Mazhar Alanson ile evlenen Biricik Suden, yıllardır spora verdiği önemle tanınıyor. Fit yaşam tarzı ve disipliniyle gençlere adeta taş çıkartan Suden, paylaşımlarıyla takipçilerinden tam not alıyor.

Biricik Suden spor salonundan paylaştı, takipçileri hayran kaldı

Suden aynı zamanda beslenme, yaşam ve motivasyon koçluğu da yapıyor. Geçtiğimiz aylarda kendisine gelen "Biricik Hanım özür dilerim ama kollarınız sar beni kollarına diyeceğim bir erkek gibi" yorumuna esprili bir dille "Allah kimseyi bu kadar erkeğe hasret bırakmasın" yanıtını vermişti.

Son olarak spor salonunda çekilmiş kaslı pozunu paylaşan ünlü isim, hayranlarından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyadaki enerjik paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam eden Biricik Suden, fit görüntüsüyle büyük beğeni topladı.

