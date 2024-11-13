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Alişan'dan çok konuşulacak Fenerbahçe kadrosu

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Ünlü şarkısı Alişan, kendisine göre son 30 yılın en iyi Fenerbahçe kadrosunu yaptı. 11'inde dikkat çeken isimler yer alan Alişan, yaptığı kadronun 10 sene üst üste şampiyon olabileceğini öne sürdü.

Fenerbahçe fanatikliğiyle tanınan ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medyadan paylaştığı videoyla gündem oldu. Alişan, kendisine göre son 30 yılın en iyi Fenerbahçe 11'ini yaptı.

Yaptığı kadroda dikkat çeken isimlere yer veren Alişan, paylaşımına "Son 30 yılın bence en iyi Fenerbahçe kadrosu. Unuttuğum isimler olabilir ama bence iyi takım oldu." notunu düştü. Ünlü şarkıcı "Şu takım var ya 10 sene üst üste şampiyon olur." iddiasında da bulundu.

ALİŞAN'IN EFSANE KADROSU

Alişan'ın kadrosunda şu isimler yer aldı: Volkan, Gökhan Gönül, Luciano, Lugano, Ferdi (Roberto Carlos), Oğuz Çetin, Appiah, Alex, Tuncay Şanlı, Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman.

Alişan'ın kadrosunu beğenenlerin yanı sıra, eleştiren kesim de oldu. Bazı kullanıcılar "Anelka yazılmaz mı?", "Rapaiç gözü kapalı yazılır" yorumlarında bulundu.

Alişan'dan çok konuşulacak Fenerbahçe kadrosu
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Magazin
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıAdam olacak çocuk:

Boş muhabbet.. Bu soyledigi kadronun karşısına Galatasaray efsane kadroyu çıkar darmadağın olur.. Galatasaray sizden 10 gömlek üstün her zaman..

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Haber YorumlarıZeki Anti:

Açıklaması da kendisi gibi boş beleş...

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Haber YorumlarıCarsambali:

Ona bakarsan her takim kendi efsane kadrosunu kurar..Gs sadece Hagi yi eklesin su kadrosuna,feneri yine sampiyon yaptirmaz..Bjk desen o da yapar,Ts nin de hicbirinden asagiya kadrosu olmaz..Bos bos konusmus Alisan.

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Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Hayaller Paris

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Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

ne diyo bu türkücü dünya değişti futbol kültürü evrildi bu hala gökhan gönül carlos mu diyor

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Haber YorumlarıSer_hat:

He olur he

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Haber Yorumlarıekrem celebi :

fotboldan anlamadıgın cok bellı hele roberto carlos deyınce koptm tıtreyerek guldum tabııkı fenerbahcedekı roberto carlostan bahsedıyorum..

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Haber YorumlarıFerhan alican Korkmaz:

Taffarel urfaluji davinson capone hakan ü.melo g.sara Hagi ribery İliç osimhen On sene fener babayı alır .))))

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Bu Sapsall Korkak Aynasiz Tahir Fennevli Degilmiki Mahallenin Kabadayisiydi Fakat Bir Ufacik Köpekten Korkup Kacan Sevgilisinin Arkasina Saklanan

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Bir Fenerbahçeli olarak takım orta da kalmış durumda. Galatasaray Valla Taliç, Amrabat, Maximen 'i alıp iyi bir Hoca ile Avrupa şampiyonu olabilirler.

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