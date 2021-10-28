Yalancı yok mu, neden yok? Yalancı ne zaman, bu hafta olmayacak mı? Yalancı Cuma günleri yayınlanmıyor mu? Yeni bölümü ne zaman?

Yalancı dizisi normalde Cuma günü yayınlanıyordu. Fakat yarın 29 Ekim Cuma günü yayın akışına baktığımızda dizi gözükmüyor. Bunun ardından vatandaşlar, Yalancı dizi günü mü değişti? Yalancı bitti mi, final mi yaptı, neden yayınlanmadı? Yalancı yeni günü ne zaman, hangi gün? Salı mı? merak etmişti. Peki, Yalancı dizi günü hangi gün oldu? Yalancı dizisi Cuma günü mü Salı günü mü yayınlanacak? Yalancı dizisinin günü neden değişti? Detaylar haberimizde...

YALANCI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yalancı dizisi her Salı saat 20:00'da Show TV'de ekranlara gelecek. Dizi normalde Cuma günü yayınlanıyordu fakat yapılan açıklamayla dizinin günü değişti.

YALANCI 29 EKİM CUMA GÜNÜ YOK MU? NEDEN YOK?

Yalancı dizisi yarın yani 29 Ekim Cuma günü ekranlara gelmeyecek. Show TV yayın akışında Yalancı dizisi yer almıyor.

Show TV yayın akışı (29 Ekim Cuma)

20:00 - Mucize Aşk

22:45 - Mucize Aşk

01:30 - Cebimdeki Yabancı

YALANCI GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ? YENİ GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Twitter resmi hesaptan yapılan açıklamaya göre dizinin yeni günü Salı günü oldu. Yalancı dizisi bundan böyle Salı günleri yayınlanacak.

Resmi açıklama şöyle:

"Deniz Mehmet Emir'i kaçırarak neyi planlıyor?

#Yalancı yeni bölümü ile Salı günü akşam 20:00'de

@ShowTV 'de."

Buna göre dizi artık Salı günleri ekranlara gelecektir.

YALANCI KONUSU NE?

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

YALANCI OYUNCULARI KİMLER?

Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur

Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy

Hazal Türesan : Yasemin Aytekin

Cemal Toktaş : Murat Özdal

Şahin Irmak : Okay Aytekin

Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu

Efsane Odağ : Görkem Bilgen

Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy

İmer Özgün : Canan Ocakçı

Gizem Soysaldı : Tuğba

Ozan Ayhan : Oğuz

Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı

Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen

Mihrimah Selin Vardar : Derin

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet