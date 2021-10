Best Model heyecanı sardı

Tarzıyla dikkat çeken Karalar, "Kostümümü almaya geldim. Güzel bir organizasyon olacak" dedi.

Son olarak bir giyim markasının yüzü olan oyuncu, "Yeni projelerim için görüşmelerim devam ediyor" diye konuştu.

Karalar, 2017 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasında birinci olmuş ve ülkemizi o sene Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen Best Model Of The World'de temsil etmişti.