Madımak'ta hayatını kaybedenler Beylikdüzü'nde anıldı

SİVAS'ta 1993 yılında Madımak Oteli'nin yakılması sonucu hayatını kaybeden 35 kişi, olayların 26'ncı yılı nedeniyle Beylikdüzü'nde düzenlenen anma programında anıldı.

Alevi Kültür Dernekleri tarafından Beylikdüzü Belediyesi'nin katkılarıyla Yaşam Vadisi'nde gerçekleşen anma programına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyeleri, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ekrem İmamoğlu burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"2 Temmuz ne yazık ki en acı anlarımızdan biri. Ne yazık ki bu acı dinmeyecek. Ne yazık ki Sivas'ta katledilen canlarımız geri gelmeyecek. Tarihin en kara lekelerinden bir tanesi. Bu insanlık suçunu işleyenlerin ceza almaması ülkemizin hukukuna büyük darbe vurmuştur. Bir toplumda hak, hukuk ve adalet duygusu oluşmamışsa ne yaparsanız yapın boş. Bizim ülkemize, milletimize, şehirlerimize, herkese hak, hukuk ve adaleti damarına kadar yönetimlere nakşetme vazifesi yüklenmiştir hepimize. Benim yaptığım görevde en fazla titizlendiğim insanlara karşı en küçük şeylerde bile adil olma duygusudur. Diliyor ve istiyorum ki gelin bu ülkeye hep birlikte barışı getirelim. Gelin bunu başaralım."

"ACIMIZ DİNMEDİ, YÜREĞİMİZ SOĞUMADI"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da "Büyük usta Yaşar Kamil'in dediği gibi, "Sivas Katliamı, Türkiye'nin alnındaki tarihinin en büyük kara lekesi" oldu. Aradan yıllar geçse de bu kara leke ne yazık ki silinmedi. Acımız dinmediği gibi yüreğimiz de soğumadı. Ama bu katliamdan çok önemli dersler de aldık. Toplumu ayrıştırmanın, kutuplaştırmanın, önyargıları ve nefreti beslemenin nelere yol açtığını gözlerimizle gördük, bizzat tecrübe ettik. Madımak'ta yaşananlar, ülkemizin ortak acısı olarak hafızalarımızdaki yerini koruyor." ifadelerini kullandı.

"UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ…"

Sivas'ta hayatını kaybedenlerin fotoğraflarından oluşan slayt gösterimi yapıldığı sırada Vadide duygu dolu anlar yaşandı. Semah Erkanı'nın da gerçekleştiği anma programında Alevi Kültür Dernekleri Beylikdüzü Şube Başkanı Coşkun Aksoy ve Alevi Kültür Dernekleri İnanç Kurulu Sorumlusu Muharrem Fırat da konuşma yaptı. Yoğun bir katılımın gösterildiği anma programı, İmamoğlu ve Çalık'ın Sivas'a Ağıtlar Bağlama Korosu'na türkü söyleyerek eşlik etmesi ve Sivas'ta yaşananların anlatıldığı belgesel gösterimi ile sona erdi.

Kaynak: DHA

- İstanbul