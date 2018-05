Made İn Turkey Markasına Yatırım Yapmamız Lazım"

SÜLEYMAN ELÇİN - NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral, "Bizim de 'Made in Turkey' markasına yatırım yapmamız durumunda dünyada ürünlerimizi satamayacağımız hiçbir ülke yok. Bunu da yapacağız. Ülke ve şirket tanıtımlarını geliştirmemiz lazım." dedi.

Güral, AA muhabirine, 2018 yılı büyüme planlarında herhangi bir sapma olmadığını, aksine hedeflerinin üzerine koyarak devam ettiklerini söyledi.

NG Kütahya Seramik'in yenilikçi ve sürekli ileriye bakan bir yapıya sahip olduğuna dikkati çeken Güral, önlerine engeller çıkabileceğini, sorunların oluşabileceğini ancak mevcut imkanları, tecrübeleriyle hepsinin üzerinden gelebilecek nitelikte olduklarını kaydetti.

Bir seçim sürecine girildiğini anımsatan Güral, "Seçim sürecinde bir nebze yavaşlama olabilir ama seçimden hemen sonra iş dünyası hızlı adımlarla yoluna devam edecektir." dedi.

Seramiğin merkezi Çin'e ihracat

En büyük mutluluklarının dünyada seramiğin merkezi olarak bilinen Çin'e ihracat yapmaları olduğuna dikkati çeken Güral, şöyle konuştu:

"İnovatif ebatlı ürünlerle Kütahya seramik yurt dışındaki çalışmalarına hızla devam ediyor. Çin Halk Cumhuriyeti bizim ihracattaki yeni pazarlarımızdan bir tanesi. Son 6 aydır Çin'e yoğun bir şekilde ihracat gerçekleştiriyoruz. Ondan önceki dönemde seramiğin Avrupa'daki merkezi gibi görülen İtalya ve İspanya'ya başlamıştık. Bunlar olmazsa olmazlar. Çin'e ihracat yapabiliyor olmak iş dünyasının, seramik sektörünün önünü açması anlamında örnek teşkil ediyor. Sektörümüzden bazı firmalar da Çin'e ihracatın gayreti içerisindeler. Eminim yapacaklar. Çünkü hiçbir engel yok. İş dünyası bu dinamizmini, dinçliğini koruduğu sürece bu güzel çalışmalara imza atmaya devam edecektir."

Güral, Çinliler'in de Türk seramiklerini sevdiğine dikkati çekerek, "Her geçen gün artan bir ivme ile devam ediyoruz. Henüz 6 ay oldu ama önümüzdeki birkaç seneye bakmak lazım. Birkaç sene içerisinde 'şu kadar metrekareden şuraya, şu kadar milyondan buraya çıktık' diyebiliriz. Ürünlerimiz güzel, farklı, Çinlilerin de üretemediği ürünler. Çin'de üretimin olmadığı ürün grubunu burada üretip oraya göndermek Türkiye'nin gururudur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 223'üncü mağazalarını Çanakkale'de açtıklarına dikkati çeken Güral, yurt içi ve yurt dışındaki büyümelerine devam edeceklerine, seçim sonrası sürpriz bir yatırım ile gündeme geleceklerine işaret etti.

Türk seramik sektörünün Avrupa'da üçüncü, dünyada ise altıncı sırada yer aldığını vurgulayan Güral, "Önümüzde İtalya ve İspanya var. Hindistan da ciddi yatırımlar yapıyor. Teknolojiye, 2008 sonrası Avrupa'da başlayan ekonomik kriz sebebiyle İspanyollar ve İtalyanlar ciddi yatırımlar yapamadı. Türk seramik sektörü ise 2008 ve sonrası ülkemizin gururunu okşayacak teknolojik yatırımları yaptı ve bu seviyedeki üretim kapasitesine ulaştı. Teknolojik imkanlarımızla Avrupa'nın pek çok ülkesine ihracat gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İtalya ve İspanya'dan daha kaliteliyiz"

Markaların bilinirliğine yatırım yapmaları gerektiğine işaret eden Güral, şöyle devam etti:

"Made in Turkey markasına yatırım yapmamız lazım. Mutluluk, memnuniyet ve iddiayla söylüyorum, Türkiye'de üretilen seramikler pek çok İtalyan ve İspanyol firmasından daha nitelikli ve iyi kalitede. Orada bir algı var. Made in İtaly algısı. Bizim de 'Made in Turkey'e yatırım yapmamız durumunda dünyada ürünlerimizi satamayacağımız hiçbir ülke yok. Bunu da yapacağız. Ülke ve şirket tanıtımlarını geliştirmemiz lazım."

Türk iş dünyasının hiçbir zaman yatırımları durdurmaması gerektiğini belirten Güral, "Türk iş dünyasının çarkları yavaşlatmaması gerekiyor. Frene basmayı gerektirecek hiçbir durum yok. Her türlü şartlarımız iyi. Üretim için olanaklarımız, imkanlarımız var. Yurt içi tüketim her konuda artıyor. Hane gelirleri artıyor. Satın alma alışkanlıkları artık değişti. Eskiden 'bir koltuk olsun oturayım' deniliyordu şimdi tasarımıyla, modeliyle moda olması gerekiyor. Seramik eskiden bir kaplama malzemesiydi. Şimdi modanın bütünleyicisi bir ürün. Bütün ürünler konseptin parçası. Tasarıma, markaya, modellere önem vereceğiz. Tüketicinin beklentisi olan tüm ihtiyaçları karşılayacağız ki diğer sektördeki meslektaşlarımızdan sıyrılalım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğine destek verdiklerini vurgulayan Güral, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu seferberlikte başından bu yana varız. Konfederasyonumuz bünyesinde gerek şirketlerimizin bünyesinde istihdamın hep içinde olduk. Yatırımcı bir firmayız. Yatırımı hem görev olarak hem de istihdam sağlayıp ülkemize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmekten memnuniyet duyuyoruz. Önümüzde hiçbir engel yok. İstihdam başta olmak üzere yaratacağımız katma değerlerle Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz."