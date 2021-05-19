Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda Filistin'i görüştü
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Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda Filistin'i görüştü

Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda Filistin'i görüştü
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin konusunda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin konusunda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü.

Elysee Sarayından yapılan yazılı açıklamada, Macron, Sisi ve Abdullah arasında üçlü görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.

Macron'un ayrıca Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile de görüştüğü ifade edilen açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı'nın görüşmede, İsrail-Filistin krizinde can kaybının yüksek olduğunu belirterek durumun gidişatı ve şiddetin tırmanma riski konusunda endişelerini dile getirdiği bildirildi.

Açıklamada, görüşmede, İsrail-Filistin krizinin nedenlerinin ve Kudüs'te son haftalarda tansiyonun yükselmesinin ele alındığı aktarılarak şunlar kaydedildi:

"Fransa Cumhurbaşkanı, Hamas ve diğer terör gruplarının üstlendiği ve İsrail ile halkına karşı düzenlediği saldırıları bir kez daha sert şekilde kınadı. Macron ayrıca, İsrail'in devam eden askeri operasyonları ve çatışmalar nedeniyle birçok Filistinli sivilin kaybından üzüntü duydu."

Macron'un, bu çatışmaların en kısa sürede durması ve ateşkesin sağlanması için çabalarını sürdüreceği vurgulanan açıklamada, Macron'un Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden ateşkesin sağlanması ve çatışmaların durması yönünde karar alınmasını istediği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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