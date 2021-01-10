Okan Buruk'tan Fatih Terim'e Visca ve İrfan Can için resmi teklif yok

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'nın başka takımlara transferleriyle ilgili kendilerine gelen bir teklifin olmadığını söyledi.

Okan Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki futbolcunun transfer durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"NET OLARAK BİR TEKLİF YOK"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim futbolcularıyla ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine Okan Buruk, şunları kaydetti:

"Her transfer dönemi aşağı yukarı aynı oyuncular üzerinden aynı şeyleri duyuyoruz. Oyuncular her zaman en iyisi yaptılar takımımız içim. Hem İrfan hem de Visca bugün iyi oynadı. Hiçbir hoca oyuncusunu kaybetmek istemez ama futbolda da bir gerçek var. Net olarak önemli bir teklif gelmese de belki konuşmalar oluyordur. Birçok yerden İrfan'a özellikle teklifler oluyor. Yurtdışından da teklifler var. Kulübümüzün ne düşündüğü önemli, başkanlar görüşür. Değerli oyuncular sahibiz. Türk futbolu için İrfan önemli bir oyuncu. Milli takımda da Avrupa Şampiyonası'nda olacaktır. Kulübün vereceği bir karar, net olarak bir teklif yok."

"KULÜBÜN GÖRÜŞÜ ÖNEMLİ"

Her camiaların birbirine yakın olduğunu dile getiren Buruk, "Fatih hoca da çok sevdiğimiz birisi. Sayın Galatasaray Başkanı da öyle. Onların, kulüplerin konuşmaları oluyordur. Fenerbahçe de Beşiktaş da belki diğer kulüplerden de başkanımıza gelen konuşmalar vardır. Tabii ki kulübün görüşü önemli burada" diye konuştu.

Karşılaşmayı da değerlendiren Okan Buruk, iki takımında sahaya kazanmak için çıktığını anlatarak, "Son haftalarda Ankaragücü'nün çıkışını biliyorduk. Özellikle iç sahadaki performansları iyiydi. Yeni hocalarıyla yükselişe geçmişlerdi. Zor bir deplasmandı. Biz zaman zaman kendi oyunumuzu ortaya koyduk ve o bölümlerde üstünlük kurduk. Zaman zaman da onların oyununa yenik düştük. İkinci yarının başında Demba Ba'nın girişiyle önde pas istasyonumuz iyi oldu ve o bölüm iyi oynadık Maçın son bölümünde kazanma odaklı oynadık. Rakibe beraberliği bulma şansı da verdik. Daha iyisi yapmamız gerekiyor. Ne olursa olsun öndeyken koruma isteği var. Kendi kalitemizi daha iyi ortaya koymalıyız. İki galibiyet üst üste psikolojik olarak iyi geldi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki