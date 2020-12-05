Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

05.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 05.12.2020 17:19

Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Üzerimizdeki baskıyı bu galibiyetle atlattığımızı düşünüyorum.

Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Üzerimizdeki baskıyı bu galibiyetle atlattığımızı düşünüyorum." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mustafa Kaplan, öncelikle Antalya'da meydana gelen depremde can kaybı olmamasını temenni etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayan Kaplan, "İyi bir maç oynadık. Üç puan aldığımız için mutluyuz. Camia olarak buna ihtiyacımız vardı." diye konuştu.

Akan oyunda özellikle ilk yarı iyi oynadıklarını belirten Kaplan, şu ifadeleri kullandı:

"İlk yarıda onların kilit oyuncularını da iyi kapattık. İkinci yarıda ister istemez 1-0'ın verdiği rahatlık vardı. Sonra ikinci golü kontradan bulduk, belki rahatladık ama tabii gelen penaltılar canımızı sıktı. Penaltı kararları doğru. Fırat (Aydınus) hoca ve ekibini kutluyorum. Üzerimizdeki baskıyı bu galibiyetle atlattığımızı düşünüyorum. Sio ve Stancu'yu fizik gücü olarak daha iyi seviyeye getirdiğimizde üçüncü bölgede etkinliğimizi daha da artıracağız. İyi bir takımız, bunu hep söylüyorum."

Aytemiz Alanyaspor cephesi

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, Gençlerbirliği'ni tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Zor bir maç olacağını biliyorduk, ona göre hazırlandık. Karşılaşmaya iyi başladık. Oyunun gidişatında pozisyonda devamlılık üretemeyince yediğimiz iki talihsiz golle mağlup olduk. Bu, yolumuzdan vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor. Daha çok çalışarak, hırslanarak devam edeceğiz. Son saniyeye kadar kazanma duygusunu yaşayan oyuncularımızı kutluyoruz. Beraberliği de yakalayabilirdik, onu da kaçırdık. Kazanma arzusu bize ileriki maçlar için ışık verdi. Alanyaspor yoluna daha çok isteyerek devam edecektir."

Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Süleyman Soylu Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cansu Dere Kenan Işık Gonca Vuslateri
Spor Necip Uysal Ersun Yanal Yılmaz Vural Gökhan Gönül İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Aralık Antalya Otomobil Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 17:19:11. #1.15#
title