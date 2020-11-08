Maçın ardından
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Maçın ardından

08.11.2020 22:31 | Son Güncelleme: 08.11.2020 22:34
Maçın ardından

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettikleri Galatasaray'a 2-1 yenildikleri maçın hakem yönetimini eleştirdi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettikleri Galatasaray'a 2-1 yenildikleri maçın hakem yönetimini eleştirdi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde ve Avrupa kupasında bir haftada 3 karşılaşma oynadıklarını, yoğun tempoda devam ettiklerini belirtti.

Galatasaray'ın iyi bir kadroya sahip olduğunu dile getiren Çalımbay, şöyle konuştu:

"Yalnız maçların sonucunu hakemlerin belirlemesi kötü. Bana göre bugünkü hakem, korktuğu için bizim ikinci penaltıyı veremedi, kartları da veremedi. Çünkü korktu. Sivas'ta daha yürekli bir hakem görmedim. Cesaretle maçı yönetecek bir hakem görmedim. Bugünkü hakem arkadaşımız da maalesef böyleydi. Biz doğruları söylerken neden ceza alıyoruz? Hakemler de yanlış yapıyor, biz de bu hataları söyleyeceğiz. Bir penaltı verdin diye ikinciyi vermeyeceksin kuralı yok. Biz hiçbir hakem hatasından puan kazanmadık ama hakem hatalarında bir sürü puanımız gitti. Biraz dikkat etmeleri gerekiyor."

Maçın 6 dakika uzatılmasını da eleştiren tecrübeli teknik adam, "Mağlup olabiliriz, her şey olabilir ama sonuçlara etki etmesinler. Herkes işini tam yapmalı. Hakemlik zor meslek olabilir ama yine de böyle hatalar yapmamaları gerekiyor. Korkmadan maç yönetmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İstedikleri gibi maça başlayamadıklarını, penaltıyı gole çeviremediklerini anlatan Çalımbay, son yarım saat yorgun olmalarına rağmen çok iyi pozisyonlar yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini kaydetti.

Milli maç nedeniyle verilen arada dinlenip, tekrar iyi olacaklarını dile getiren Çalımbay, ligde ve Avrupa kupalarında istedikleri yere geleceklerini vurguladı.

Sivasspor'dan yalanlama

Sivasspor Kulübü, Galatasaray maçının ardından başkan Mecnun Otyakmaz'ın hiçbir medya kuruluşuna açıklamada bulunmadığını duyurdu.

Açıklamada, "Sosyal medyada başkanımız Otyakmaz'ın ifadesiymiş gibi paylaşılan cümleleri kendisi hiçbir şekilde kullanmamıştır. Bu sözler tamamen hayal ürünüdür. Kamuoyunun bu asılsız paylaşıma itibar etmemesini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Önder Felek

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