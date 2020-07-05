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Maçın ardından

Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, "İkinci yarıdaki oyunumuza baktığımız zaman buradan en azından beraberlikle ayrılmamız gerekiyordu.

Maçın ardından
05.07.2020 01:01 | Son Güncelleme: 05.07.2020 01:04

Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, "İkinci yarıdaki oyunumuza baktığımız zaman buradan en azından beraberlikle ayrılmamız gerekiyordu." dedi.

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, müsabakanın ilk yarısında kazanacakları toplarla boşluklar yakalamak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını kaydetti.

İki tane basit gol yediklerini belirten Palut, şunları kaydetti:

"Bizim için kötü bir 45 dakikaydı. İkinci yarıda takımımız kendi karakterini sahaya koymaya başladı. Rakip yarı sahada daha çok görünen, net pozisyonlara giren bir Göztepe vardı sahada fakat bunların sadece birinde gol bulabildik. İkinci yarıdaki oyunumuza baktığımız zaman buradan en azından beraberlikle ayrılmamız gerekiyordu. Bunu başaramadığımız için üzgünüz."

Kaynak: AA

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