Maçın Ardından

Süper Lig'in 4. haftasında Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş'ın futbolcusu Tolgay Arslan, çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.



Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Tolgay Arslan, "Çok pozisyona girdik, penaltı kaçırdık. Hak ettiğimiz üç puanı aldık. Çok önemli bir galibiyet oldu. İnşallah bir seri başlatırız." dedi.



Önlerinde yoğun bir maç takvimi bulunduğunu ve takımdaki herkese ihtiyaç olacağını anlatan Tolgay, "Şimdi önümüzde Şampiyonlar Ligi var. Büyük takımlara karşı oynayacağız. Onların da bir şeyi bilmesi gerekiyor. Biz Beşiktaşız. Beşiktaş gibi oynarsak başarılı oluruz. İnşallah bu sene taraftarımızın desteğiyle tur atlarız." diye konuştu.



Ayrıca saha zemininin çok kötü olduğundan yakınan siyah-beyazlı oyuncu, bunu bir bahane olarak görmediklerini çünkü rakibin de aynı zeminde oynadığını sözlerine ekledi.