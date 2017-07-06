İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, Türkiye ile Macaristan'ın birlikte gerçekleştirebileceği yatırım fırsatlarının olduğuna inandığını belirterek, "İTO olarak sadece Türkiye'den Macaristan'a ihracat yapma olarak olaya bakmıyoruz, Türkiye'den ihracat yapıp, Macaristan'dan ithalat yapabiliriz, üçüncü dünya ülkelerinde de işler yapabiliriz. Macar iş adamlarını Türkiye'de ve Türk iş adamlarını da Macaristan'da yatırım yapmaya davet ediyoruz." dedi.



Çağlar, Macaristan Ticaret ve Yatırım Fırsatları Bilgilendirme Semineri'nde yaptığı konuşmada, İTO'nun faaliyetleri hakkında bilgi vererek, Macaristan ile iş birliğinin önemini vurguladı.



İstanbul'da bir teknopark projesi yaptıklarını belirten Çağlar, şunları kaydetti:



"Teknoparkımız savunma ve havacılık alanında faaliyet gösteren bir teknopark. Yaklaşık yüzde 30'u tamamlanmış vaziyette ve dolu, ikinci ve üçüncü etapların çalışmaları devam ediyor. Avrupa'nın metrekare olarak en büyük teknoparkı, ancak gelen taleplere bakıldığında da küçük tuttuğumuzu görüyoruz. Sosyal sorumluluk projesi içerisinde burada bir girişimci yetiştiren bir birimimiz var. Bilginin Ticarileştirilmesi Merkezi diye bir merkez oluşturduk. Fikirler, düşünceler yazılımlar gençler tarafından bize getiriliyor. Bizim profesyonellerimiz bu çalışmaları inceleyip pazarda karşılık bulup bulamayacağını söylüyor. Bizim 400 bin üyemiz, 400 bin melek yatırımcı oluyor, biz o gözle bakıyoruz. Daha çok yeni ama start up seviyesinde yaklaşık 40'tan fazla çalışan arkadaşımız var. Dün bir haber aldım. Bir arkadaşımız bilgisayar oyunu yapmış, daha piyasaya da çıkartmamış, deneme için çıkarttığında 1 milyon 600 bin indirim almış. İTO bu imkanı sunmasaydı, bu gencimiz bu aplikasyonu bu kadar tanıtamazdı. Macaristan'da benzer merkezlerle irtibata geçmek istiyoruz."



Çağlar, "2016 yılında bizim başımıza bir göktaşı düşmedi" diyerek, buna rağmen iş dünyasının durmadığını, çalıştığını, iç piyasanın dinamikleriyle yüzde 5 büyüme yakalandığını söyledi.



İTO'nun fuar takviminin yoğun olduğunu, geçen yıl 34 uluslararası fuar düzenlediklerini aktaran Çağlar, 2017 yılında 28 fuar yapılacağını bildirdi.



Çağlar, bankacılık, turizm, hazır giyim ve seramik sektörlerinde Türk yatırımcıların Macaristan'da faaliyet gösterdiğini ve bunun artırılabileceğini anlatarak, Macaristan'dan turist beklediklerini, tanıtım için de çaba gösterdiklerini kaydetti.



Türkiye ile Macaristan'ın birlikte gerçekleştirebileceği yatırım fırsatlarının olduğuna inandığını belirten Çağlar, "İTO olarak sadece Türkiye'den Macaristan'a ihracat yapma olarak olaya bakmıyoruz, Türkiye'den ihracat yapıp, Macaristan'dan ithalat yapabiliriz, üçüncü dünya ülkelerinde de işler yapabiliriz. Macar iş adamlarını Türkiye'de ve Türk iş adamlarını da Macaristan'da yatırım yapmaya davet ediyoruz. Elimizdeki avantajları değerlendirmemiz lazım." dedi.



- "Macaristan keşfedilmeye açık bir yer"



Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Levente Magyar ise iki ülkenin ticaret hacminin artması için çok önemli şeyler yapıldığını, ancak yeterli seviyeye ulaşmadığını belirterek, iki ülkenin iş fırsatlarını geliştirmek için bu toplantıya geldiğini kaydetti.



Macaristan'ın Doğu ile Batı'nın ortasında yer aldığını anımsatan Magyar, "Biz doğudan geliyoruz ve bunu ruhumuzda ve beynimizde yaşıyoruz." dedi.



Magyar, Macaristan'ın ekonomik verileri ve iş fırsatları hakkında bilgi vererek, Macaristan'daki kurumlar vergisinin yüzde 9 olduğunu, bunun birçok Avrupa ülkesinden daha iyi bir oranda bulunduğunu söyledi.



Tarım sektörüne özellikle değinmek istediğini ifade eden Magyar, sözlerine şöyle devam etti:



"Eğer tarım ile ilgili yatırım yapmak isterseniz buna açığız. Tarım konusunda Macaristan gelişmiş durumda, lojistik anlamda da avantajlar sunuyoruz. Tarım sektörüne özellikle eğiliyoruz. Macaristan'ın kaliteli bir toprağa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yıllık olarak Macaristan'daki çiftçilere mali destek sağlıyoruz. Tüm diğer çiftçilerle rekabet ederek yatırım yapabilirler. Macaristan'da tarım konusunda büyümek için önemli yatırım fırsatları bulunuyor. Macaristan'ın büyük projelerine bakarsanız, dinamiklerini takip ederseniz katma değeri yüksek ürünler var. Macaristan keşfedilmeye açık bir yer."



Magyar, yatırımların koordinasyonundan sorumlu olduklarını ve kendisiyle doğrudan irtibata geçilebileceğini anlattı.



- "Türkiye'nin önde gelen iş adamları Macaristan'a önem veriyor"



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Macaristan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat ise Türkiye ile Macaristan'ı iki devlet bir millet olarak nitelendirilebileceğini belirterek, "İstanbul dünyanın merkezi, Budapeşte de Avrupa'nın merkezi." diye konuştu.



Türkiye'nin 2016 yılında sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ifade eden Polat, şunları dile getirdi:



"Avrupa ülkelerini biz dost ülke olarak nitelendiriyoruz ama 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hiçbir ses çıkmadı. Bu girişimden 3-5 gün sonra ilk olarak Macaristan Türkiye'ye destek açıklamasında bulundu. Macaristan Türkiye'nin gerçek dostu. Son dönemlerde Türklerin Macaristan'a olan ilgisi artmaya başladı. Avrupa ülkelerine yapacakları ürünleri ihraç etmeleri daha kolay olduğu için bunu yapıyorlar. Lojistik merkez olmasının yanında önemli teşvikleri de var."



Polat, iki ülkenin ticaretinin gelişmesi için gayret gösterdiğini anlatarak, "Geçen hafta Macaristan Başbakanı Viktor Orban Türkiye ziyaretinde, benden Türkiye'nin önde gelen iş adamlarıyla yemekli toplantı düzenlememi istedi. Ferit Şahenk, Ali Koç'tan başlayarak aklınıza gelen iş adamları tatilini yarıda keserek toplantıya geldiler, sonra yeniden tatillerine geri döndüler. Bu şu anlama geliyor; Türkiye'nin önde gelen iş adamları Macaristan'a önem veriyor." şeklinde konuştu.



Macaristan'daki Gül Baba Türbesi'nin TİKA tarafından restore edildiğini aktaran Polat, "İnşallah ekim ya da kasım ayında Cumhurbaşkanımız ve Macar Başbakanı birlikte açılışını yapacak. Bu anlamda bir vakıf kurduk başkanı da benim." dedi.



Konuşmaların ardından İTO ve Macaristan Ulusal Ticaret Ajansı Türkiye Temsilciliği arasında iş birliği anlaşması imzalandı.