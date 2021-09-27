Macaristan ile ticari iş birliğine yönelik çalışmalar başladı

KASTAMONU (İHA) - TR82 Bölgesi illeri Kastamonu, Çankırı ve Sinop ile Macaristan arasında ticari iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve üç ilin ticaret ve sanayi odaları iş birliğinde çalışmalara başlandı. Macaristan'ın diplomatik, ekonomik misyon ve temsilcilerinin katılacağı üst düzey çevrimiçi toplantıda uzun vadeli ticari iş birlikleri ve fırsatları ele alınacak.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop ile Macaristan arasında ticari iş birliğinin geliştirilmesini amaçlayan çevrimiçi toplantı, 29 Eylül 2021 Çarşamba günü Türkiye saati ile 14.00'da düzenlenecek. Macaristan'ın diplomatik, ekonomik misyon ve temsilcileri ile HEPA Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı yetkililerinin katılacağı toplantıda, uzun vadeli ticari iş birlikleri masaya yatırılacak. Macaristan ve TR82 Bölgesi ile ilgili ticari iş birliği ve fırsatlarına ilişkin sunumların yapılacağı toplantıda, karşılıklı atılacak adımlar ve geliştirilmesi muhtemel ticari iş birliklerinin ele alınması bekleniyor.

Toplantıya Macaristan'ı temsilen Büyükelçi Viktor Matis, DEİK Macaristan İş Konseyi Üyesi Fikret Nas, Ankara Ticari Ataşesi Aron Sipos, HEPA Türkiye Ülke Direktörü Mert Danişger, HEPA Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Burak Aktaş, Eximbank Türkiye Temsilcisi Arda Tugay katılacak. TR82 Bölgesi adına ise Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çelikten ve Sinop Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salim Akbaş yer alacak. - KASTAMONU

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