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Lvbel C5 tutuklandı mı? Lcvbel C5 neden tutuklandı?

Lvbel C5 tutuklandı mı? Lcvbel C5 neden tutuklandı?
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Lvbel C5 tutuklandı mı? Türkiye'nin en popüler rapçilerinden biri olan Lvbel C5, son günlerde sosyal medyada ve haber sitelerinde bu soruyla gündeme geldi. Genç rapçi hakkında başlatılan adli süreç, müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Lvbel C5 neden tutuklandı? Gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan ünlü rapçi, bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını teşvik ettiği iddiasıyla savcılık kararıyla gözaltına alındı. Lvbel C5 tutuklandı mı sorusunun cevabı ise kısa süre içinde mahkeme kararıyla netleşti. Peki, Lvbel C5 tutuklandı mı? Lcvbel C5 neden tutuklandı?

LVBEL C5 TUTUKLANDI MI?

Lvbel C5, özellikle 2025 yılında yayınladığı "HavHavHav" adlı şarkısıyla geniş kitlelere ulaşmış ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Ancak, şarkının sözleri nedeniyle bazı kesimler tarafından eleştirilmiş ve CİMER'e şikayet edilmişti.

Lvbel C5 tutuklandı mı? Lcvbel C5 neden tutuklandı?

LVBEL C5 NEDEN TUTUKLANDI?

Savcılık makamı, sanatçının özellikle gençleri etkileyebilecek içerikler ürettiğini, bu nedenle "uyuşturucuya özendirme" suçunu işlediğini öne sürdü. Bu suçlama kapsamında Lvbel C5'in 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanması bekleniyor.

Lvbel C5 tutuklandı mı? Lcvbel C5 neden tutuklandı?

LVBEL C5 KİMDİR?

Lvbel C5, gerçek adıyla Süleyman Burak Bodur, 20 Nisan 2001 tarihinde Sakarya'da doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 23 yaşındadır. Müzik kariyerine 2019 yılında yayımladığı "Drop" adlı şarkıyla başlamış, asıl çıkışını 2021 yılında Batuflex ile birlikte seslendirdiği "Ralli" şarkısıyla yapmıştır. 2022 yılında "C5MODE" adlı ilk albümünü yayımlamıştır.

Son olarak, 24 Ocak 2025 tarihinde yayımladığı "HAVHAVHAV" adlı single'ı ile dikkatleri üzerine çekmiştir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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