Lütfi Elvan ve Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almışlar
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Lütfi Elvan ve Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almışlar

10.11.2020 00:46 | Son Güncelleme: 10.11.2020 00:59
Lütfi Elvan ve Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almışlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Lütfi Elvan ile seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware Üniversitesi'nde eğitim aldıkları ortaya çıktı. Lütfi Elvan, ikinci yüksek lisansını Delaware Üniversitesi'nde yaparken, Biden ise üniversite eğitimini burada tamamladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak'ın yerine Lütfi Elvan atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan atanmıştır" denildi.

Kararın ardından "Lütfi Elvan kimdir?" sorusunun cevabı merak konusu olurken, eğitim hayatında yer alan bir detay dikkatlerden kaçmadı.

JOE BİDEN İLE AYNI ÜNİVERSİTEDE EĞİTİM GÖRMÜŞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Lütfi Elvan ile seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware Üniversitesi'nde eğitim aldıkları ortaya çıktı. Lütfi Elvan,ikinci yüksek lisansını Delaware Üniversitesi'nde yaparken, Biden ise üniversite eğitimini burada tamamladı.

1953 yılında ailesiyle beraber Delaware eyaletinin Claymont kentine taşınan Biden, Delaware Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden 1965'te mezun oldu.

Lütfi Elvan ise, ikinci yüksek lisansını ise ABD'de bulunan Delaware Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yaptı.

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