Lüleburgaz'da öğrencilere sembolik mezuniyet töreni Lüleburgaz Kepirtepe Anadolu Lisesi'nde sembolik mezuniyet töreni düzenlendi.

Lüleburgaz Kepirtepe Anadolu Lisesi'nde sembolik mezuniyet töreni düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen mezuniyet töreninde, okuldan dereceyle mezun olan öğrencilere diplomaları teslim edildi.

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen törende, okuldan birincilik ile mezun olan Özlem Kurudere mezuniyet kütüğüne ismini çaktı.

Kurudere ile ikinci Nursena Karacan, üçüncü Fatma Nur Aksoy, törende, okuldan mezun olan arkadaşları adına kep attı.

Okul Müdürü Halil İbrahim Toklu, konuşmasında, okuldan her yıl yüzlerce mezun verdiklerini söyledi.

Kovid-19 nedeniyle 2019-2020 mezuniyet töreni ertelemek zorunda kaldıklarını anımsatan Toklu, "Sembolik de olsa bunu gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Okulumuzdan mezun olan tüm öğrencilerimize hayatlarında başarılar dilerim."

Törende öğrencilere Kepirtepeliler Eğitim Vakfı yöneticileri İsmail Arkın ve Salim Tunçer tarafından hediyeler verildi.

Kaynak: AA