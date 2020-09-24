Luis Suarez, gözyaşlarıyla veda etti ve kulübü eleştirdi: Barcelona bana güvenmedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Luis Suarez, gözyaşlarıyla veda etti ve kulübü eleştirdi: Barcelona bana güvenmedi

24.09.2020 15:56 | Son Güncelleme: 24.09.2020 17:09

6 yıllık Barcelona macerası sona eren Luis Suarez, bir basın toplantısı düzenledi ve Katalan ekibine veda etti. Yeni takımı Atletico Madrid'e büyük bir heyecanla transfer olduğunu söyleyen Uruguaylı golcü, Barcelona'yı eleştirdi ve Katalan ekibinin kendisine güvenmediğini belirtti.

Barcelona'ya veda eden Luis Suarez, bugün basın toplantısında konuştu ve Suarez'in basın toplantısı Barça TV'de de yayınlandı.

Atletico Madrid ile anlaşan ve Barcelona'ya veda eden Luis Suarez, Barça TV'de gözyaşları eşliğinde konuştu ve "Barcelona'da yaptığım her şeyle gurur duyuyorum. Bu beklenmedik bir olay! Barcelona'dan sadece bir oyuncu ayrılmıyor; aynı zamanda duyguları olan bir insan da gidiyor" dedi.

"BAŞIM DİK OLARAK GİDİYORUM"

Barcelona'nın kendisine güvenmediğini dile getiren Suarez, "Barcelona yaşadığım bu 6 harika yıldan sonra gururlu ve tatmin edici bir şekilde ayrılabiliyorum ama burada duyguları olan bir insan gidiyor. Kulüpte geçirdiğim 6 yılla gurur duymalıyım ve şimdi gitme zamanının geldiğini anlıyorum, tek yapabildiğim Barça'ya her an için minnettar olmak. Başım dik olarak gidiyorum. Benim hakkımda çok şey söylenmişti ki bu doğru değil, bunu hak etmiyorum" şeklinde konuştu.

Luis Suarez, gözyaşlarıyla veda etti ve kulübü eleştirdi: Barcelona bana güvenmedi

"BARCELONA BANA GÜVENMEDİ, ATLETICO'YA HEYECANLA GİDİYORUM"

Atletico Madrid'e transfer sürecini de atlatan Luis Suarez, "Barcelona bana güvenmediğini söylediğinde masada birçok teklif vardı. Ben de Barcelona ve Real Madrid ile eşit şekilde rekabet edebilecek bir takıma gitmeye karar verdim. O da takım Atletico Madrid. Atletico Madrid'e büyük bir heyecanla katılıyorum, ama hala Barça'ya karşı oynamanın nasıl bir şey olduğunu düşünmedim. Henüz tam olarak sindiremedim" dedi.

"KOEMAN BENİ İSTEMEDİ, KARARINI KABUL ETTİM"

Barcelona'da teknik direktör Koeman'ın kendisini istemediğinin altını çizen Suarez, "Koeman mı? Kararını kabul ettim, bunu bekliyordum. Buna saygı duydum ve geleceğimi çözene kadar onun altında çalışmaya devam ettim. Sözleşmemin süresi ne olursa olsun, kulübün ve oyuncunun değişmesi gerekiyor. Bu durumda, koç bana güvenmedi. Hepsi bu" dedi.

Luis Suarez, gözyaşlarıyla veda etti ve kulübü eleştirdi: Barcelona bana güvenmedi

"MESSI NE DÜŞÜNDÜĞÜMÜ BİLİYOR"

Çok yakın arkadaşı olan Messi hakkında da konuşan Suarez, "Lionel Messi ne düşündüğümü biliyor ve ben onun ne düşündüğünü biliyorum. Birbirimize tavsiye verecek kadar büyüğüz. Leo garip hissetti çünkü doğrudan bir rakibine gidiyorum, ama hiçbir şey ilişkimizi değiştiremez" şeklinde konuştu.

Luis Suarez, gözyaşlarıyla veda etti ve kulübü eleştirdi: Barcelona bana güvenmedi
Haber Yorumları (3)
AHMET: daha güzel bi foto bulamadınız mı ne etti bu suarez size
Cevap Yaz Yayından Kaldır
AFYONLU: BARCELONA RESMEN HARCADU SUAREZİ MESSİYİDE HARCAYACAKLAR BARCELONA BUNDAN SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASINDA ASLA FİNAL OYNAYAMAYACAK
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
ZAMAN: KULAK ISIRMA MUHABBETİNDEN SONRA DÜZELMİŞTİ KİŞİLK OLARAK
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mike Pompeo Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Erol Bulut Okan Buruk Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Ankara Jandarma Hırsızlık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Luis Suarez, gözyaşlarıyla veda etti ve kulübü eleştirdi: Barcelona bana güvenmedi - Madrid
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 17:12:34. #1.15#
title