Luis Suarez, gözyaşlarıyla veda etti ve kulübü eleştirdi: Barcelona bana güvenmedi

6 yıllık Barcelona macerası sona eren Luis Suarez, bir basın toplantısı düzenledi ve Katalan ekibine veda etti. Yeni takımı Atletico Madrid'e büyük bir heyecanla transfer olduğunu söyleyen Uruguaylı golcü, Barcelona'yı eleştirdi ve Katalan ekibinin kendisine güvenmediğini belirtti.

Barcelona'ya veda eden Luis Suarez, bugün basın toplantısında konuştu ve Suarez'in basın toplantısı Barça TV'de de yayınlandı.

Atletico Madrid ile anlaşan ve Barcelona'ya veda eden Luis Suarez, Barça TV'de gözyaşları eşliğinde konuştu ve "Barcelona'da yaptığım her şeyle gurur duyuyorum. Bu beklenmedik bir olay! Barcelona'dan sadece bir oyuncu ayrılmıyor; aynı zamanda duyguları olan bir insan da gidiyor" dedi.

"BAŞIM DİK OLARAK GİDİYORUM"

Barcelona'nın kendisine güvenmediğini dile getiren Suarez, "Barcelona yaşadığım bu 6 harika yıldan sonra gururlu ve tatmin edici bir şekilde ayrılabiliyorum ama burada duyguları olan bir insan gidiyor. Kulüpte geçirdiğim 6 yılla gurur duymalıyım ve şimdi gitme zamanının geldiğini anlıyorum, tek yapabildiğim Barça'ya her an için minnettar olmak. Başım dik olarak gidiyorum. Benim hakkımda çok şey söylenmişti ki bu doğru değil, bunu hak etmiyorum" şeklinde konuştu.

"BARCELONA BANA GÜVENMEDİ, ATLETICO'YA HEYECANLA GİDİYORUM"

Atletico Madrid'e transfer sürecini de atlatan Luis Suarez, "Barcelona bana güvenmediğini söylediğinde masada birçok teklif vardı. Ben de Barcelona ve Real Madrid ile eşit şekilde rekabet edebilecek bir takıma gitmeye karar verdim. O da takım Atletico Madrid. Atletico Madrid'e büyük bir heyecanla katılıyorum, ama hala Barça'ya karşı oynamanın nasıl bir şey olduğunu düşünmedim. Henüz tam olarak sindiremedim" dedi.

"KOEMAN BENİ İSTEMEDİ, KARARINI KABUL ETTİM"

Barcelona'da teknik direktör Koeman'ın kendisini istemediğinin altını çizen Suarez, "Koeman mı? Kararını kabul ettim, bunu bekliyordum. Buna saygı duydum ve geleceğimi çözene kadar onun altında çalışmaya devam ettim. Sözleşmemin süresi ne olursa olsun, kulübün ve oyuncunun değişmesi gerekiyor. Bu durumda, koç bana güvenmedi. Hepsi bu" dedi.

"MESSI NE DÜŞÜNDÜĞÜMÜ BİLİYOR"

Çok yakın arkadaşı olan Messi hakkında da konuşan Suarez, "Lionel Messi ne düşündüğümü biliyor ve ben onun ne düşündüğünü biliyorum. Birbirimize tavsiye verecek kadar büyüğüz. Leo garip hissetti çünkü doğrudan bir rakibine gidiyorum, ama hiçbir şey ilişkimizi değiştiremez" şeklinde konuştu.