Luis Nani, Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni adresi çok şaşırtacak - Haberler Spor
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Luis Nani, Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni adresi çok şaşırtacak

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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Luis Nani, Orlando'dan resmen ayrıldı. Gervinho'nun sözleşmesini feshetmeye çalışan Trabzonspor, yerine Nani'yi getirmeye hazırlanıyor.

Sezon başı yaptığı transferlerle lige damgasını vuran Trabzonspor, devre arasında da hız kesmeyecek. Çapraz bağları kopan Gervinho, Bordo-Mavililer'i kanatlarda zor duruma düşürdü. Karadeniz ekibi tecrübeli kanat oyuncusunun sözleşmesini feshetmeye çalışıyor.

Luis Nani, Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni adresi çok şaşırtacak

ALACAĞI VERİLECEK

Trabzonspor, Gervinho'yu 1 milyon euro civarı bir ücretle yollamaya çalışacak. Orlando'ya veda eden 35 yaşındaki Nani, fiziksel olarak halen çok formda.

Luis Nani, Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni adresi çok şaşırtacak

BONSERVİSLİ TRANSFER RİSKLİ

Bordo-Mavililer, şampiyonluk yolundaki takımın ekonomik dengesini bozmak istemiyor. Kalitesi ve maliyeti belli olan Nani, risksiz bir transfer olarak görülüyor. Ancak Gervinho meselesinin halledilmesi gerekiyor.

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