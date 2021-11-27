Luis Nani, Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni adresi çok şaşırtacak
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Luis Nani, Orlando'dan resmen ayrıldı. Gervinho'nun sözleşmesini feshetmeye çalışan Trabzonspor, yerine Nani'yi getirmeye hazırlanıyor.
Sezon başı yaptığı transferlerle lige damgasını vuran Trabzonspor, devre arasında da hız kesmeyecek. Çapraz bağları kopan Gervinho, Bordo-Mavililer'i kanatlarda zor duruma düşürdü. Karadeniz ekibi tecrübeli kanat oyuncusunun sözleşmesini feshetmeye çalışıyor.
ALACAĞI VERİLECEK
Trabzonspor, Gervinho'yu 1 milyon euro civarı bir ücretle yollamaya çalışacak. Orlando'ya veda eden 35 yaşındaki Nani, fiziksel olarak halen çok formda.
BONSERVİSLİ TRANSFER RİSKLİ
Bordo-Mavililer, şampiyonluk yolundaki takımın ekonomik dengesini bozmak istemiyor. Kalitesi ve maliyeti belli olan Nani, risksiz bir transfer olarak görülüyor. Ancak Gervinho meselesinin halledilmesi gerekiyor.
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