Lösemi tedavisi gören polis memuru hayatını kaybetti
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Lösemi tedavisi gören polis memuru hayatını kaybetti

29.12.2020 13:01 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:04
Lösemi tedavisi gören polis memuru hayatını kaybetti

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, lösemi teşhisi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 47 yaşında vefat eden polis memuru Tamer Yaman için taziye mesajı yayımladı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, lösemi teşhisi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 47 yaşında vefat eden polis memuru Tamer Yaman için taziye mesajı yayımladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ankara Şehir Hastanesi'nde 16 Aralık'ta tedavi altına alınan Yaman'ın vefat haberinin büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, ailesi ve emniyet teşkilatına başsağlığı dilendi.

Geçen yıl görev yaptığı Bingöl'den Nevşehir'e atanarak Terörle Mücadele Şubesi'nde göreve başlayan Yaman'ın yarın Hatay'ın Belen ilçesindeki törenin ardından Gedik köyü mezarlığına defnedileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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